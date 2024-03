En vivo: así se vive el Carrusel 2024, la fiesta más popular de Vendimia

El Carrusel de las Reinas, uno de los eventos más populares del calendario vendimial, arrancó puntual a las 10 en los portones del Parque General San Martín y promete llenar de color, música y baile las calles del Centro.

El desfile de los carros con las representantes de los 18 departamentos y distintas agrupaciones partió desde los Portones del Parque, se dirige hacia el este por Emilio Civit hasta la plaza Independencia; allí dobla hacia el norte por Chile hasta Las Heras; de ahí hasta San Martín hacia el sur, luego dobla por Colón, para desconcentrar en calle Belgrano.

Carrusel de las Reinas 2024 (Orlando Pelichotti / Los Andes)

Arranque del Carrusel 2024 (Orlando Pelichotti / Los Andes)

EN VIVO: CARRUSEL DE LAS REINAS 2024

MÁS FOTOS DEL CARRUSEL 2024

PROTESTAS EN EL CARRUSEL

Protestas en el Carrusel 2024: Conicet, SUTE, pueblos originarios contra la minería (Orlando Pelichotti / Los Andes)

SIN PALCO OFICIAL

Este año, no hay palco de gobernantes y funcionarios por recorte de gastos, por lo que no habrá postales políticas ni el típico “melonazo” por parte de las soberanas. Además, en el Hyatt se realiza el desayuno de COVIAR con la presencia de dirigentes nacionales y provinciales, además de empresarios y representantes diplomáticos.

La incertidumbre sobre qué van a hacer los diferentes políticos no solamente la tiene la gente, sino también ellos mismos. El Gobierno no planeó nada; es más, advirtieron que “los dejamos liberados para que hagan lo que quieran”. Si van o no, algunos ya respondieron que sí, o que por lo menos van a estar en el Hyatt, donde se desarrolla el Desayuno de la COVIAR y en donde confluirán la vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobernador Alfredo Cornejo, entre otros.

No está previsto ni siquiera un “corralito” para las autoridades en el hotel, que tiene vistosas terrazas destinadas a eventos privados. “No está contemplado; cada uno puede salir a la esquina, a mitad de cuadra. No se ha pensado nada porque se saca justamente el palco”, respondió Diego Gareca, secretario de Cultura.

Recorrido Carrusel. Foto: Prensa Gob. Mendoza

Cortes de calles y desvíos de micros por Carrusel 2024

Habrá calles cortadas en la zona de los Portones del Parque General San Martín, Emilio Civit, plaza Independencia, Chile, Las Heras, San Martín, Colón y Belgrano.

El Metrotranvía estará suspendido durante ambos eventos hasta la finalización.

Servicios afectados por el Carrusel

Línea 110

Línea 120 y 121

Líneas 125 y 126

Líneas 130

Líneas 200, 201 y 207

Líneas 202, 203, 204, 221, 230, 234 y 235

Líneas 300, 301, 310, 313, 315, 316, 320, 330 y 331, 350 y 371

Líneas 400, 401, 420, 440, 441, 442, 461

Líneas 520, 521, 524, 540, 541, 542, 543, 562, 563, 530, 531, 532, 533, 534, 544, 545, 548 y 550

Líneas 604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 630, 640, 670 y 680

Líneas 720, 721, 722, 723, 733 y 740

Líneas 865 y 866

Líneas 900, 905, 910, 912, 913, 914, 915, 936 y 938

Dicetours líneas 710, 711, 726 y 727

Nueva Generación 778 A y 786

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, a través de la Subsecretaría de Cultura realiza, como cada año, el concurso de selección del mejor carro vendimial de Vía Blanca de las Reinas y Carrusel, del que participan todos los municipios de la provincia.

El primer premio asciende a $600.000, en tanto que el segundo puesto tendrá un monto de $300.000. El mismo será seleccionado por un jurado conformado por un representante del Colegio de Arquitectos, un representante del Instituto Nacional de Vitivinicultura, una representante de la CORENAVE, un representante de la UNCuyo y un representante de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza, a designar.

