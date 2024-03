Lo más destacado del Desayuno de la Coviar 2024: los acuerdos y discursos

El Desayuno Anual de la Corporaci贸n Vitivin铆cola Argentina (COVIAR) se llev贸 a cabo este s谩bado 2 de marzo en el hotel Park Hyatt de Mendoza, como parte de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2024. El evento, que tuvo un inicio pautado para las 9 y se retras贸 a las 11.30, cont贸 con la presencia de destacadas personalidades, incluyendo la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro del Interior, Guillermo Francos, entre otros.

Durante el desayuno, se present贸 el balance anual de 2023 y se comparten los avances y metas del Plan Estrat茅gico Vitivin铆cola (PEVI) hasta 2030. Adem谩s, se formalizaron convenios y acciones que impactar谩n en la vitivinicultura argentina durante 2024, abordando 谩reas como investigaci贸n, desarrollo y promoci贸n.

La vicepresidenta Victoria Villarruel dio un discurso breve y brindó su apoyo íntegro para la Argentina

鈥Es un enorme placer estar una vez m谩s en Mendoza, la provincia de la libertad, la que fue art铆fice de una de las haza帽as militares m谩s importantes de la historia universal: el cruce de los Andes鈥, comenz贸 su discurso la vicepresidente Victoria Villarruel, luego de los agradecimientos.

A continuaci贸n, Villarruel agreg贸: 鈥淓s seguro que San Mart铆n estar铆a orgulloso de la importancia de Mendoza para la Argentina, de sus vinos, de sus tradiciones, de sus ra铆ces, de su historia, y de lo m谩s importante, de su gente. Quiero felicitar a Coviar por dar el ejemplo y buscar la uni贸n de lo p煤blico y lo privado, de que nos podemos unir los representantes del pueblo con el pueblo que emprende, que trabaja y se sacrifica por generar valor y riqueza en nuestro pa铆s鈥.

Con un breve discurso, la vicemandataria dio su apoyo a la provincia de Mendoza: 鈥Cuenten con esta Vicepresidente en su infinito apoyo al pueblo mendocino que trabaja, que emprende y que es respetuoso del pr贸jimo. Cuenten conmigo para construir un mejor porvenir para nuestra amada Argentina, y con el Gobierno nacional para construir un pa铆s m谩s federal, m谩s unido, m谩s libre y con progreso. Honremos nuestra historia y tradiciones con el fruto de esta tierra, el vino, s铆mbolo de convivencia y de historias compartidas. 隆Viva la patria y salud!鈥, finaliz贸.

La vicepresidenta Victoria Villarruel en el Desayuno Coviar 2024 - Nicol谩s Guevara / Los Andes

Las palabras del Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo

Siguiendo el protocolo, agradeci贸 la presencia de los pol铆ticos nacionales en la provincia y en esa actividad. 鈥Es un espacio plural, de alt铆sima pluralidad鈥, describi贸 Cornejo a la reuni贸n en el inicio. 鈥淎c谩 est谩n sentados adelante gobernadores de distintos periodos, de distintos signos pol铆ticos. Es una convocatoria a todos los intendentes de todos los colores pol铆ticos tambi茅n de la provincia, a legisladores nacionales tambi茅n de distintos signos鈥, continu贸.

鈥淏uena parte de la actividad econ贸mica de Mendoza, que tiene un eslabonamiento con el vino muy robusto. No dir铆a que dependemos del vino, pero s铆 que tiene una alta incidencia en la vida cotidiana de los mendocinos. Con lo cual, que el Gobierno nacional tenga presencia tan representativa en esta actividad, creo que muestra un gobierno sensible con la econom铆a y sensible con nuestras problem谩ticas y con nuestra calidad de vida presente y futuro鈥.

Discurso de Cornejo en el Desayuno de Coviar. Foto: Nicol谩s Guevara / Los Andes

Adem谩s, el gobernador apunt贸: 鈥Es imprescindible que ordenemos la macroeconom铆a para que la econom铆a funcione, pero para que la vitivinicultura explote, tenga crecimiento, aumente su calidad y aumente su cantidad. Y estamos en condiciones de hacerlo. Ese desaf铆o es un desaf铆o enorme y aspiramos a que el presidente Javier Milei, en estos cuatro a帽os, d茅 vuelta a la historia de este pa铆s de decadencia en la que hemos estado en las 煤ltimas d茅cadas鈥.

El discurso del presidente de Coviar, Mario González

El presidente de Corporaci贸n Vitivin铆cola Argentina (COVIAR) inici贸 su discurso con un agradecimiento especial a la vicepresidente Victoria Villarruel y los gobernadores de otras provincias vitivin铆colas, ministros, exgobernadores, y pol铆ticos actuales presentes.

鈥La cultura argentina mira al futuro con optimismo, porque tenemos un plan, un horizonte, construido por consensos y de forma participativa al que todos queremos llegar鈥, inici贸 el discurso Gonz谩lez.

Seg煤n datos estad铆sticos disponibles, la vitivinicultura argentina tiene 204.848 hect谩reas cultivadas con vid, distribuidas en 23.046 vi帽edos y en manos de 17.000 productores en todo el pa铆s.

鈥Ya m谩s de 18 provincias se dedican a la vitivinicultura. Por supuesto, destacar que estamos presentes hoy en la provincia m谩s importante de la vitivinicultura, con m谩s del 70%, seguida por la provincia de San Juan. En tercer lugar, la provincia de La Rioja, Salta, y as铆 se van disminuyendo, pero todos son importantes en esta cadena鈥, afirm贸 Gonz谩lez.

Desayuno Coviar 2024 - Nicol谩s Guevara / Los Andes

Mario Gonz谩lez, presidente de Coviar durante el discurso del eventos. Foto: Nicol谩s Guevara / Los Andes

Por otro lado, el presidente de Coviar apunt贸 a que para desarrollar la vitivinicultura se necesita ayuda: 鈥Necesitamos previsibilidad, reglas claras y lograr competitividad. Recibimos una vendimia y renovamos nuestro compromiso. La vitivinicultura argentina tiene enormes posibilidades de crecer en el mercado mundial de vinos鈥.

鈥淨ueremos crecer y podemos hacerlo, pero necesitamos previsibilidad, reglas claras a largo plazo y condiciones que contribuyan a la competitividad de nuestra producci贸n. En el mismo sentido, y para lograr crecer en el exterior, necesitamos aumentar la promoci贸n y la presencia en el mundo, como as铆 tambi茅n lograr acuerdos comerciales favorables que nos aumenten la competitividad鈥, agreg贸 el presidente de Coviar.

Enoturismo y especios para reuniones

El presidente de Coviar y el secretario de Turismo de la Naci贸n, Daniel Scioli, firmaron el acuerdo para la construcci贸n de espacios para el turismo.

Firma de acuerdos entre el Consejo Federal de Invesiones y la Coviar

Ingnacio Lamothe, Secretario General del Consejo Federal de Inveriones; Mario Gonz谩lez, presidente de Coviar; Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Econom铆a y Energ铆a de Mendoza y Alfredo Cornejo, gobernador de la provincia, fueron quienes firmaron el plan integral de fortalecimiento para la vitivinicultura. El objetivo es el fortalecimiento de la sostenibilidad.

Firma de acuerdo. Foto: Marcelo Rolland.

Inicio de discursos en el Desayuno de la Coviar

El inicio del acto oficial demor贸 en comenzar y se inici贸 a las 11:35 de la ma帽ana de este s谩bado. El locutor del acto, Sergio 鈥淐oco鈥 Grass, nombr贸 a todas las autoridades presentes nacionales y provinciales. Entre las que ya se conoc铆an desde la capital viajaron la vicepresidente Victoria Villarruel y el ministro de Defensa, Luis Petri. Tambi茅n el gobernador Alfredo Cornejo, ministros, senadores nacionales y dem谩s pol铆ticos destacados de Mendoza.