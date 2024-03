Cornejo a pura selfie, la visita del marido de Pampita y el ritmo del rock paraguayo: así fue la Serenata de las Reinas

En el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2024, en la noche del viernes se celebró una nueva edición de la Serenata de las Reinas en el patio central del Park Hyatt Hotel Mendoza. El tradicional evento que sucede a la Vía Blanca dejó este año varias perlitas y momentos para recordar.

El evento, que tiene como principal objetivo agasajar a las candidatas departamentales quienes, luego, competirán por el reinado nacional en el teatro griego Frank Romero Day, reunió decenas de personalidades de la política, la economía y el jet set mendocino. “Nos encanta volver siempre a Mendoza, pero en esta época particularmente porque tiene una fiesta que es única en el país. Es una fiesta hermosísima que la primera vez que vine fue hace más de 25 años atrás y quedé enamorado de ella y que les sugiero a los mendocinos que tienen que cuidarla para que siga siempre tan bien”, comentó Gustavo Badosa, presidente del Consejo de Administración de Sancor Seguros.

Gustavo Badosa, y René Villegas. - Foto: Fernando Grosso / Los Andes

Pero más allá del foco vendimial, la noche dejó varios momentos para mencionar. Pese a la ausencia masiva de personalidades de la política nacional, por la superposición del evento con la apertura del 142° período de sesiones ordinarias del Congreso, donde el presidente Javier Milei dio su discurso, los políticos y empresarios, así como figuras de la farándula argentina dejaron mucha tela para cortar.

Alejando Morales, Tania Anderson, Cecilia Borda y Camilo. Foto: Fernando Grosso / Los Andes

Un ingreso a pura selfie

Pasadas las 23, hizo su ingreso al hotel céntrico Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, acompañado por la vice, Hebe Casado, y otros funcionarios. Lo llamativo fue que , justo antes del ingreso al patio donde se concentraba todo el público y al mejor estilo rockstar, un grupo de mujeres le pidió una selfie al máximo mandatario de los mendocinos, quien accedió con una amplia sonrisa.

La selfie de Alfredo Cornejo apenas ingresó al evento. - Gentileza

Una noche a doble pantalla

Con la particularidad de no tener un palco oficial de autoridades, tanto el Gobernador como la Vice estuvieron siguiendo la Vía Blanca en el Auditorio Ángel Bustelo, donde a través de las pantallas que habían dispuesto estuvieron siguiendo el desfilar de los carros departamentales.

Pero esas no fueron las únicas pantallas de la noche, en paralelo, los funcionarios estuvieron atentos también a algunos momentos del discurso de apertura de sesiones del Congreso que dio el presidente Javier Milei.

Hebe Casado y Alfredo Cornejo. - Foto: Fernando Grosso / Los Andes

A la espera de definiciones

Tanto Alfredo Cornejo como Hebe Casado reconocieron que no pudieron escuchar completo el discurso de Milei, pero que han ido pudiendo leer y escuchar algunas declaraciones. Ambos hicieron referencia a que lo que dijo el Presidente va en línea con lo que se viene haciendo.

El Gobernador mendocino sí destacó, como lo había hecho en redes sociales, que en el país se empiecen a implementar algunas medidas como las que en Mendoza ya se aplican desde hace un tiempo: “Con Ficha Limpia está proponiéndolo que se aplique en la segunda condena firme, en Mendoza ya hay Ficha Limpia con la primera condena firme”, ejemplificó.

Otro de los puntos a los que refirió el mandatario mendocino fue a la invitación que hizo el Presidente al Pacto de Mayo, que está condicionada a la aprobación de leyes. En este sentido, aclaró que está la predisposición a ir a la reunión propuesta, pero que para dar una postura firme primero deberían aclararse “varios grises”. “Muchas de las cosas son de sentido común y hay que apoyarlas. Me parece que la convocatoria al diálogo es buena”, completó Cornejo.

Poca presencia nacional, pero con mucho diálogo

Como lo mencionamos, una de las ausentes de la noche fue la política nacional. Más allá de eso, en diálogo con Los Andes, el ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu, destacó el constante diálogo con los funcionarios nacionales, quienes llegarán a la provincia para disfrutar del Carrusel y el Acto Central del día sábado.

Vargas Arizu reconoció que no pudo escuchar en profundidad las palabras del presidente Milei, por lo que prefirió no opinar sobre el tema, pero reparó en las conclusiones que dejó el quinto Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza, donde participó Juan Alberto Pazo, secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación. “Hay una total alineación”, dijo el funcionario local.

“La relación que tenemos con los funcionarios nacionales es excelente, lo mismo que con los principales bancos del país. Lo que está pasando es muy bueno. Muy duro. Sí. Pero creo que esta vez va a valer la pena hacer el sacrificio”, sostuvo Vargas Arizu. En este sentido destacó el interés de inversiones en cobre, la industria vitivinícola, la industria frutícola y la logística, sobre todo con la conexión con Chile. También destacó el anuncio de la ampliación del Aeropuerto El Plumerillo para 2025 y los créditos que se han anunciado para la cosecha y acarreo de uva.

Mauricio Badaloni y Rodolfo Vargas Arizu. - Foto: Fernando Grosso / Los Andes

¿La futura primera dama mendocina?

Una que se llevó todas las miradas en la noche fue Cristina Pérez, quien reconoció que ya se siente “una mendocina más” en los festejos de Vendimia. Lo curioso fue que en esta ocasión no estaba con su pareja, el ministro de Defensa Luis Petri, quien estaba en Buenos Aires. De todas formas se la vio acompañada por otras figuras de la farándula argentina, como Ana Rosenfeld, la famosa abogada de los divorcios, y Fabián Medina Flores, asesor de moda y panelista de “La jaula de la moda”.

En diálogo con este diario, Cristina habló de la pausa que le dio a su etapa en Telefe Noticias por amor y sus planes a futuro, donde comentó que está trabajando junto al canal de las pelotas en un nuevo formato que se adapte a su nueva vida acompañando al mendocino en la función pública, a la par que sigue con su programa de radio, en la promoción de su libro y una nueva obra de teatro.

La periodista también habló de una posible vida en Mendoza, quizás, como primera dama de la provincia. “No es ningún secreto Luis en su corazón lo que más desea es ser gobernador de Mendoza. Eso no es nada que no sepa. Entonces, seguramente su día a día va estar más enfocado acá. Y así como nos trasladamos a Buenos Aires ahora, cuando llegue el momento tendremos un ida y vuelta entre acá y allá, o al menos yo, más seguido, como fue el año pasado. Eso también es parte de nuestra identidad como pareja”, confesó Cristina Pérez.

Cristina Pérez, Fabián Medina Flores y Ana Rosenfeld. - Foto: Fernando Grosso / Los Andes

El marido de Pampita sin Pampita

Una de las figuras de la política nacional que llegó a vivir la Vendimia, así como Yamil Santoro, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue Roberto García Moritán, actual ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En lo que es su segunda vez en la fiesta máxima de los mendocinos, el empresario se llevó todas las miradas y pedido de foto por parte de los asistentes al evento.

Una de las preguntas que más le hicieron en la noche fue si su esposa, Carolina “Pampita” Ardohain estaría presente en la jornada del sábado. Con mucha simpatía, el funcionario porteño confesó que a “Caro” le tocó quedarse en casa cuidando a los hijos de la familia ensamblada que formaron. “Ahora le tocó a ella”, bromeó ante la consulta de Los Andes.

Alejandro Gawiansky, Alfredo Román y Roberto García Moritán. - Foto: Fernando Grosso / Los Andes

Al ritmo del rock paraguayo

Una de las grandes sorpresas de la noche fue la banda elegida para homenajear a las candidatas vendimiales. En esta ocasión, la banda elegida fue The Kilks, una banda oriunda de Paraguay que animó la velada con un repertorio retro que incluyó clásicos del rock nacional e internacional.

Durante la noche se escucharon temas de Soda Stereo, Guns and Roses, Pink Floyd, Rolling Stones, Kiss. Incluso, como no podía ser de otra manera, no faltó un tributo a Enanitos Verdes.

The Kilks en acción. - Foto: Fernando Grosso / Los Andes

Mariela Videla, Dalmiro Garay, Eduardo Moreno y Alfredo Panella. - Foto: Fernando Grosso / Los Andes

La Vendimia para Todos presente en la Serenata de las Reinas. - Foto: Fernando Grosso / Los Andes

Las candidatas al trono vendimial fueron las homenajeadas de la noche. - Foto: Fernando Grosso / Los Andes

Alfredo Panella, Gladys Valente, María Cecilia Oruet y Tadeo García Zalzar. - Foto: Fernando Grosso / Los Andes

Sol Salinas y Joaquín Barbera. - Foto: Fernando Grosso / Los Andes

Ricardo Mastronardi y Matías Inocenti. Foto: Fernando Grosso / Los Andes

