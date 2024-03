Discurso de Milei: ausencias y presencias de los gobernadores esta noche en el Congreso

El Presidente Javier Milei dará esta noche a las 21 su discurso ante el Congreso en un contexto de crisis contenida entre el Poder Ejecutivo y las provincias. Como previa al mensaje presidencial, varios gobernadores expusieron sus críticas al gobierno Nacional, en las aperturas de las sesiones de las legislaturas provinciales. Por razones de agenda, otros por claros motivos políticos, algunos gobernadores adelantaron su ausencia.

Hace apenas siete días, ante el recorte de fondos federales ejecutado por el gobierno de Milei, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, amenazó con cortar el suministro de petróleo y gas. El fallo judicial favorable que le restituyó las partidas dejó en suspenso el litigio. El episodio marcó un pico de tensión en la relación Nación-Provincias.

Nacho Torres es uno de los gobernadores del PRO que asistirá al Congreso para escuchar a Milei. Esta mañana adelantó el horario de la apertura del año legislativo en Chubut, para viajar a la Capital Federal.

El gobernador dejó un mensaje duro hacia la Casa Rosada: Al Poder Ejecutivo “no le gustó para nada que la justicia nos haya dado la razón, no solo a nosotros sino también al federalismo como concepto”, dijo Torres.

Llaryora, Torres y Kicillof, alguno de los gobernadores que asistirán

De lote de gobernadores del PRO, Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos también confirmó su presencia, igual que Jorge Macri (de CABA). Frigerio pidió un discurso “hacia el futuro, en el que se establezca con claridad cómo vamos a resolver los problemas de la gente, y que convoque a trabajar todos juntos y mirar hacia adelante”.

Si bien el radical Alfredo Cornejo había avisado que permanecería en Mendoza por los festejos de la Vendimia, sorprendió hoy la decisión de no viajar de otros dos gobernadores radicales: Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco).

Al abrir Valdés la actividad parlamentaria local, sostuvo esta mañana que “en un país con altos índices de pobreza, no permitiremos que el Estado abandone su rol social”, mensaje que va en dirección contraria al gobierno libertario. Reiteró que insistirá ante la Corte en su reclamo por los fondos coparticipables. “Es razonable que el Gobierno exija que las provincias paguen sus deudas, como es justo que se le abone a Corrientes lo que le corresponde por ley”, enfatizó en un discurso que evidenció distancia con la gestión libertaria.

Después sorprendió al decir que esta noche vería el discurso del presidente Milei “por televisión”.

Zdero también aludió a la gestión de Milei en su discurso ante la legislatura de Chaco. Mencionó la colaboración del Gobierno nacional para la refinanciación de una deuda provincial, dado que “no se disponía de fondos para afrontar el pago de los servicios del bono”, con el peligro de quedar “en default”. Contra lo que se preveía, se informó que Zdero no viajaba a Buenos Aires.

El Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, recibió hoy en la Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA), previo a la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Foto: NA

El gobernador de Jujuy, el también radical Carlos Sadir, está entre los mandatarios que decidió asistir esta noche a la Asamblea Nacional. “En el entendimiento y en la tolerancia tendremos la mejor plataforma política para dar respuesta a las necesidades de la gente. Voy a representar y a defender Jujuy con una actitud racional y una mirada federal”, dijo Sadir esta mañana, ante la legislatura local.

Anoche el riojano Ricardo Quintela, enrolado en el lote de gobernadores peronistas de Unión por la Patria, anticipó su faltazo: “Para que me insulten y me falten en respeto, me quedo en mi provincia”, dijo.

Su par de Formosa, Gildo Insfrán tomó la misma decisión. Esta mañana Insfrán dejó un discurso muy duro contra el gobierno de Milei ante los legisladores provinciales. “En campaña decían que el ajuste lo iba a pagar la casta, pero luego asumieron el Gobierno y se aliaron con la casta para ajustar brutalmente sobre el pueblo”, dijo Insfrán y convocó a “todos los sectores políticos, sociales, económicos y sindicales a defender la soberanía nacional, el empleo, la producción, los derechos sociales y laborales”.

Insfrán le apuntó especialmente al DNU 70, tal como lo hizo el gobernador Axel Kicillof días atrás. Los mandatarios peronistas afirman que solo volteando el decreto en el Congreso se impedirá que el Ejecutivo continúe con los recortes de fondos.

Kicillof está entre los gobernadores de UP que decidieron asistir al Congreso. “Esperemos que Milei se dirija con respeto y si tiene una denuncia para hacer que esté fundada, el Presidente debe comprender el rol institucional que tiene”, dijo sobre el discurso presidencial de esta noche.

En un discurso de dos horas, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dejó muchos apuntes críticos contra el gobierno nacional. Dijo que Salta es la segunda provincia “más afectada por los recortes de transferencias nacionales” y adelantó que recurrirá a la justicia en defensa de los intereses de los salteños. Con todo, el gobernador pidió “un gran acuerdo nacional”. “Señor Presidente, Señores Gobernadores, hay una gran oportunidad, no la desaprovechemos”, concluyó Sáenz.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, como Sáenz, se pronunció esta mañana ante la legislatura local a favor de “hacer un gran acuerdo” entre Nación y las provincias para “ratificar la voluntad de dialogar y trabajar en equipo con el Gobierno nacional”. Para ello, aclaró, “la Nación debe escucharnos y conocer nuestras dificultades y potencialidades”.

Figueroa, enrolado en un partido provincial desprendido de Movimiento Popular Neuquino, avisó que no viajará a a la Capital Federal.

La misma decisión tomaron otros dos gobernadores patagónicos, Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Se descuenta también la ausencia del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que hoy dejó muchas críticas hacia el gobierno de Milei, al inaugurar las sesiones parlamentarias local.

“Quieren convencernos de que haciendo caer salarios, jubilaciones y demás derechos sociales básicos, dejando de hacer obras públicas y llevando a la recesión a las provincias, se van a lograr equilibrios macroeconómicos”, criticó el gobernador del partido Forja, alineado en Unión por la Patria.

Fuentes del gobierno de la provincia de Córdoba informaron ayer que el gobernador Martín Llaryora asistirá a la asamblea. Peronista, pero no alineado en Unión por la Patria, Llaryora le reclama al gobierno nacional “un plan económico” que acompañe al ajuste que se viene ejecutando.