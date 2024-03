En la previa del discurso de Milei, Cornejo apoyó el ajuste rumbo al “déficit cero”

El presidente Javier Milei dará esta noche su discurso ante el Congreso para abrir el período ordinario de sesiones en un contexto de crisis contenida entre el Poder Ejecutivo y las provincias. Hace apenas siete días, Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se cruzaban mensajes por las redes sociales.

Los mandatarios patagónicos estrechaban filas con su par, mientras el resto de los gobernadores, incluidos los de Unión por la Patria, sumaban su solidaridad. Como reflejo de una tácita tregua declarada, muchos de ellos asistirán al Congreso para escuchar a Milei. Uno de los ausentes será Alfredo Cornejo.

Mendoza tiene actos oficiales por la Vendimia y a la misma hora que Milei arranca su discurso, por las calles mendocinas desfilarán los carros en la Vía Blanca. Cornejo estará presente pero horas antes, lanzó un fuerte apoyo durante la apertura del el 5° Foro de Inversiones y Negocios, en el Hotel Hilton y organizado por el Consejo Empresario Mendocino (CEM).

“El compromiso del Gobierno de ir a déficit cero es un compromiso que debemos acompañar la dirigencia política en su conjunto”, expresó el gobernador Cornejo que ante la tensión entre Milei y el chubutense Torres (Juntos por el Cambio), bancó el reclamo pero no la forma..

Sí marcó la cancha. “También aclarar que crecer en la Argentina requiere no sólo de equilibrio fiscal y de la justicia, sino también de reformas estructurales que requieren pasar por el Congreso, ser aprobadas por amplias mayorías y que le den una certidumbre al país”, dijo el mandatario provincial.

En el detalle de estas certezas, Cornejo se refirió al espacio laboral, las relaciones entre trabajadores y empleadores, la relación fiscal entre las provincias y la Nación, los temas impositivos que tanto requieren de modificaciones estructurales para realmente crecer.

“Es decir, el déficit fiscal es condición sine qua non y no hay que dar marcha atrás en esto del déficit fiscal, pero no es condición suficiente. Esas reformas requieren alto consenso para que la Argentina no vuelva atrás y hayamos dado vuelta la página definitivamente”, sintetizó el Gobernador de Mendoza.

Insistió sobre un concepto. “Sin un orden macroeconómico, Mendoza queda en los mismos lugares que cualquier lugar en el país, por más esfuerzo fiscal que se haga en la provincia. Por eso estoy tan esperanzado con este proceso”, destacó.

El gobernador Alfredo Cornejo durante el Foro de Inversiones organizado por el CEM.

“Mendoza y las provincias tienen escasos instrumentos de política económica. Los hemos usado bien. El principal instrumento de política económica es manejar bien el presupuesto de la provincia. Ese es un principal instrumento. Pero los instrumentos que nos van a hacer crecer a Mendoza los tiene la Nación y yo los veo bien encaminados”, dijo Cornejo.

Entre las medidas que ve con buenos ojos nombró a los acuerdos de libre comercio y al hecho de no emitir moneda para cubrir el déficit. Incluso, se paró en la misma vereda a la hora de hablar de las inversiones extranjeras.

“En Mendoza hay clima para la inversión extranjera. No es mala palabra la inversión extranjera y mucho menos la inversión extranjera directa. Y creemos que tenemos oficinas públicas para orientarnos pero además tenemos, como lo prueba el CEM, empresarios privados para vehicular perfectamente sin poner restricciones caudillistas a esas actividades en este lugar”, explicó Alfredo Cornejo sobre los movimientos que hay en los proyectos mineros de cobre que se hacen por dentro de la ley 7722.

En ese sentido, volvió a marcar que “si cambia la macro, como demanda gran parte del pueblo argentino, como el gobierno está orientado a hacerlo, si esos cambios los hacemos con alto consenso, yo estoy seguro que Mendoza crecerá más que la Argentina”.

“Y en ese sentido será un lugar muy atractivo para que inversores nacionales, locales e internacionales se asignen acá aún más de lo que ya tenemos y produzcan riqueza en nuestra tierra. Nos necesitamos”, cerró el gobernador en el Foro de Inversiones.