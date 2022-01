Ante el alerta por sarampión, en Mendoza buscan que se vacunen los adultos

Las autoridades sanitarias buscan avanzar en la vacunación contra el sarampión, en particular entre los adultos. Se trata de una estrategia directamente relacionada con el riesgo de un brote de la enfermedad, que puede tener consecuencias graves.

“Es una enfermedad potencialmente grave”, subrayó Iris Aguilar, directora de Inmunizaciones. “Estamos con la estrategia de tratar de poner en la cabeza de la gente otra cosa que no sea Covid”, resaltó luego.

El pasado 23 de noviembre el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica por riesgo de reintroducción del sarampión en Argentina.

“En virtud de la circulación del virus de sarampión en Brasil y de brotes en EEUU y otros países de Europa y el mundo, y teniendo en cuenta la apertura de fronteras con mayor movilización de personas, en contexto de la disminución de la cobertura de vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola, el Ministerio de Salud emite el presente alerta ante la posible importación de casos”, advirtió.

“Sao Paulo tiene brote de sarampión y tenemos vuelo directo, estamos en una época de resurgimiento del turismo en Mendoza y viene la Vendimia”, enumeró Aguilar.

En ese sentido dijo que no se puede exigir a quienes ingresan al país que se vacunen entonces la forma de proteger a los locales es que estén vacunados.

Nacidos después de 1965

“No es que es mejor tenerlo que no tenerlo porque es una enfermedad complicada y con alta tasa de ataque, de más de 90%”, explicó. Dijo que esto quiere decir que si el virus entra en contacto con personas no vacunadas 9 de cada 10 se contagiarán.

Respecto de enfocarse en los adultos dijo que sucede que los niños suelen acceder a la vacunación pero en los adultos de mediana edad es más difícil: desconocen su situación y no tienen incorporada la idea de la vacunación. Se hace especial hincapié en los nacidos después de 1965, ya que quienes nacieron antes no necesitan vacunarse porque se los considera protegidos por haber estado en contacto con el virus.

“Los adultos pueden haberla recibido cuando eran niños pero si no lo saben mejor que se vacunen”, advirtió. En ese sentido mencionó que si se recibe doble aplicación no hay riesgo. Es una vacuna gratuita, que no necesita indicación médica y se aplica en el Vacunatorio Central y Centros de Salud, indistintamente de si estos están vacunando contra el Covid.

Muy contagiosa

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. Se manifiesta por fiebre y erupción de la piel. “Puede causar complicaciones graves desde neumonía y encefalitis hasta una enfermedad infrecuente, de curso progresivo y desenlace fatal, denominada panencefalitis esclerosante subaguda”, detalla el Ministerio.

Destaca además que es letal hasta en 1 a 2 de cada mil niños que enferman. No existe tratamiento específico y por ello se apunta a la prevención a través de la vacuna.

El Calendario Nacional de Vacunación contempla que todos los niños, a los 12 meses y a los 5 años, reciban la vacuna triple viral contra el sarampión, la rubéola y las paperas. Además, todos los mayores de 5 años, adolescentes y adultos deben contar con dos dosis de la vacuna doble o triple viral.