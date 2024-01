Sarampión en Mendoza: por el desinterés y ante un alerta epidemiológico, llaman a adultos a vacunarse

El caso de un niño en la provincia de Salta encendió las alarmas en el Ministerio de Salud de la Nación por un posible brote de sarampión. En Mendoza, hasta el momento, no hay casos registrados pero instan a la población, adulta sobre todo, a qué se coloque las vacunas correspondientes para prevenir esta enfermedad que puede tener consecuencias severas.

Desde la cartera sanitaria nacional emitieron un un alerta epidemiológico y explicaron que “ante la confirmación de un caso de sarampión en un paciente de 19 meses residente de la ciudad de Salta, el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia de Salta, emiten el presente alerta con el objetivo de informar sobre la situación epidemiológica e instar a los equipos de salud a fortalecer la vigilancia de enfermedad febril exantemática (EFE), verificar y completar esquemas de vacunación y sensibilizar a la población sobre la importancia de la consulta temprana ante la aparición de fiebre y exantema”.

La situación en Mendoza está controlada ya que no se ha detectado ningún caso positivo, según indicaron fuentes del Ministerio de Salud provincial. Iris Aguilar, directora del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza y jefa del Vacunatorio Central, explicó cuales son las consecuencias que puede tener esta enfermedad y la poca atención que los mendocinos le prestan a la vacunación.

“No tenemos casos en Mendoza desde 1998, pero un solo caso ya es un brote y hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad porque es altamente contagiosa. Una sola persona contagiada puede afectar a 13 o 14 personas. por ejemplo, cuando con el Covid el contagio podía pasar de una a tres personas”, indicó a Los Andes la funcionaria.

Si bien no se tienen porcentajes ni números finos, Aguilar reconoció que los adultos son los más reticentes a colocarse la vacuna. “Siempre tienen algo que hacer, y como es una decisión propia, terminan no yendo a vacunarse, a diferencia de los niños ya que para ellos está dentro del calendario, los padres sí cumplen y los llevan”, apuntó la médica.

La titular del Vacunatorio Central señaló que con lo ocurrido en Salta nuestra provincia está en alerta, como el resto del país, por si aparece algún caso sospechoso, el cual se trabajará mediante un sistema de bloqueo “a fin de encerrar y contener al virus para que no se esparza masivamente”.

La vacuna contra el sarampión es totalmente gratuita y se establece bajo el siguiente esquema: una dosis de triple viral los niños de entre 1 y 4 años; niños de 5 años en adelante; adolescentes y adultos nacidos a partir del año 1965 deben contar con dos dosis de la vacuna, con un intervalo de 4 semanas entre una dosis y otra.

“Recomendamos que quienes tengan dudas de su esquema de vacunas se acerquen al Vacunatorio Central, centros de salud y hospitales de la provincia para recibir la información adecuada y, en caso de tener que vacunarse, colocarse allí las dosis para evitar esta enfermedad que realmente tiene muchas consecuencias en los seres humanos, desde patologías neurológicas luego de los 10 años hasta un posible desenlace fatal”, advirtió Aguilar.

Síntomas del sarampión

El Ministerio de Salud de Nación detalló en un comunicado que el sarampión es una enfermedad viral, eruptiva-febril de transmisión respiratoria y altamente contagiosa, que se disemina rápida y fácilmente de persona a persona.

Los síntomas clínicos que pueden tener aquellos que han contraído el virus son fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. Puede presentar complicaciones neumonía, convulsiones, meningoencefalitis y ceguera.

Desde la cartera nacional afirmaron que esta enfermedad no tiene tratamiento específico y es mortal en uno a dos casos cada 1.000 personas no vacunadas. Siempre, ante cualquier duda o síntoma que uno tenga, se debe acudir al médico o centro de salud más cercano a su vivienda.

Circulación de la enfermedad

Argentina interrumpió la circulación endémica del sarampión en el año 2000 y desde aquel momento hubo brotes de menos de un año de duración, pero sin pérdida del estado de eliminación.

De acuerdo a datos a nivel nacional, el último caso de sarampión endémico en Argentina se registró en el año 2000. Desde entonces y hasta el año 2018, se habían registrado un total de 43 casos importados y relacionados con la importación.

Pero entre la semana epidemiológica (SE) 1/2019 y 12/2020 se confirmaron un total de 199 casos de sarampión, registrándose el mayor brote desde la eliminación, que se interrumpió luego de 31 semanas de duración.

En el año 2021 no se registraron casos confirmados mientras que en el 2022 hubo dos brotes de sarampión en la Ciudad de Buenos Aires y en Vicente López (provincia de Buenos Aires). Se informó en su momento que el primero de los casos era importado y el segundo fue un caso de origen desconocido. Ambos sin relación entre ellos y sin casos secundarios.

Un punto importante es que las coberturas de vacunación con vacuna contra el sarampión (vacuna triple viral) en el año 2020 bajaron a un 77.3 % para primera dosis y 71.4% para la segunda dosis, quedando así niños y niñas susceptibles, no protegidos contra este virus.

El caso de Salta

Un niño salteño de 19 meses de que presentó fiebre, exantema, tos y conjuntivitis el 2 de enero, se convirtió en el primer caso confirmado de sarampión en el país en 2024.

Medios de Salta indicaron que tres días después de una consulta médica, al menor lo internaron por neumonía en una clínica privada presentando aislamiento de neumococo en muestra respiratoria.

Fue el 9 de enero cuando se toma una muestra de suero y el 16 de enero se informa IgM positiva para sarampión en un laboratorio privado.

El diario salteño El Tribuno publicó que el caso no cuenta con antecedente de vacunación con triple viral, que el niño no viajó fuera de la provincia y en la investigación inicial no surge contacto con casos sospechosos antes de la aparición de los síntomas