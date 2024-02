Desde 2021, en los establecimientos educativos de Mendoza se realizan los censos de fluidez y comprensión lectora. Y, de cara al ciclo lectivo 2024 -que comenzará el lunes 5 de febrero, aunque ya el 26 tendrá a todos los alumnos de regreso a las aulas-, se agregarán dos importantes evaluaciones, vinculados a otros contenidos curriculares.

Se trata del Plan Provincial de Matemáticas (en primarias y secundarias) y de un Plan Provincial de Idiomas, que se aplicará en establecimientos del nivel secundario y superior. Así lo confirmó el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Director General de Escuelas de Mendoza Tadeo García Zalazar, quien durante la mañana de hoy presentó en San Rafael los lineamientos político y pedagógicos del ciclo lectivo 2024.

Además de fluidez y compresión lectora, en las escuelas de Mendoza evaluarán matemática e idiomas. Foto: José Gutierrez / Los Andes

“Se va a dar continuidad de lo que ya se vino haciendo en 2023 y que tiene que ver con la evaluación de calidad educativa y el Plan Provincial de Alfabetización, que tiene los dos censos importantes como son el de fluidez lectora y de comprensión lectora. Ellos van a continuar y se va a agregar una evaluación de Matemática en 30% de las escuelas primarias y secundarias dentro de un novedoso Plan Provincial de Matemáticas”, explicó García Zalazar a Los Andes y luego de la presentación.

De la presentación participaron más de 150 docentes, directores y supervisores de todos los niveles y modalidades y estuvieron presentes, además del ministro, el gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y los intendentes Omar Félix y Alejandro Molero, de San Rafael y General Alvear respectivamente. El ex gobernador y actual intendente de Malargüe Celso Jaque, en tanto, no participó de la actividad, aunque había avisado que no podría asistir por compromisos previamente asumidos.

“Otra novedad va a ser el Plan Provincial de Idiomas para nivel secundario y superior. Es una herramienta completamente novedosa y será virtual y presencial, con un sistema que se usa en Uruguay y está certificado por el British Council. Habrá un monitor encargado de hacer el seguimiento de las clases y de los chicos”, destacó el ministro.

Además, confirmó que se hará hincapié en tres focos fundamentales: capacitación y formación docente, infraestructura escolar y el área de Primera Infancia.

NUEVOS PLANES Y REFUERZO DE CENSOS

García Zalazar destacó que, a partir del ciclo lectivo 2024, se sumarán los censos de Matemática e Idiomas. Concretamente en lo que tiene que ver con el primero de ellos, en esta primera instancia se trabajará en un tercio de las escuelas primarias y secundarias de Mendoza. Y tendrá un objetivo similar al de los censos ya existentes y vinculados a la lectura.

Es decir, con estas herramientas se buscará tener un diagnóstico y análisis de los conocimientos en general y de las trayectorias en particular de los estudiantes, que servirán como alertas para detectar dificultades.

“Queremos fortalecer el censo lector, tanto en primaria como en secundaria. La idea es que haya un sistema de alertas tempranas que se activen, para que el chico no llegue al extremo de llevarse la materia. Por año hay 4 reportes anuales que le permiten justamente al docente seguir de cerca a los chicos”, resumió García Zalazar.

Entre los aspectos a los que se les dará continuidad, sobresale el Plan Provincial de Alfabetización (iniciado en 2022), del que justamente forman parte los censos vinculados a la lectura. El año pasado, en diciembre y al finalizar el ciclo lectivo, se hizo una presentación del informe con los resultados observados.

HAY 300 ESCUELAS EN OBRAS Y LAS CLASES COMENZARÍAN 95% DE LAS ESCUELAS EN CONDICIONES

El ministro también se refirió a la situación edilicia en los establecimientos educativos de toda la provincia. En ese sentido, indicó que -actualmente y dentro del Plan de Infraestructura Escolar- hay 300 escuelas en las que se están llevando adelante reparaciones mayores, menores y trabajos de pintura.

“Si bien el 5 de febrero ya comienzan las jornadas entre directivos y docentes, la vuelta oficial a clases es el 26 de febrero. Y la idea es que para el inicio del ciclo lectivo 2024, 95% de las escuelas estén en condiciones. Y en aquellas en las que no se llegue con los plazos, se buscará que puedan dar clases acomodando algún aula en condiciones o con mejoras transitorias”, sostuvo García Zalazar.

Respecto a la formación docente, el funcionario resaltó que seguirán trabajando en la capacitación como se viene haciendo ya. De esta manera, en marzo se presentará el cronograma y se pondrá en marcha ya en abril.

PRIMERA INFANCIA

Otro de los pilares en los que se pondrá el foco durante el año escolar será la Primera Infancia. En ese sentido, el ministro resaltó que articularán trabajos con los 36 centros que ya están operativos en la provincia. Allí se hará hincapié en la alimentación y en el apoyo escolar.

“Durante todo el 2024 se van a abrir 30 salas nuevas para niños y niñas de 3 años. Ya hay 190 en todo Mendoza, que se suman a los SEOS (Servicios Educativos de Orientación Social), destinados a niños de 0 a 3 años”, siguió

190 DÍAS DE CLASE Y MEJORAS EN EL GEM

Por último, luego de la presentación de los lineamientos políticos y educativos, Tadeo García Zalazar confirmó que se mantendrá el objetivo de los 190 días de clases (meta propuesta hace ya varios años). Y resaltó que se continuará trabajando con el sistema GEM (Gestión Educativa Mendoza), ya que es una de las piezas claves.

“No sólo se seguirá trabajando, sino que también se va a mejorar el GEM. Es la herramienta que nos permite tener la nominalización de todos los chicos, y nos permite trabajar con cada uno de ellos y de acuerdo a sus trayectorias”, reforzó el funcionario.

En ese sentido, indicó que la semana que viene hay una reunión del Consejo Federal de Educación y que se llevará al modelo de Mendoza con la idea de transmitir, y por qué no, inspirar a otras provincias.

CORNEJO RESALTÓ EL ROL DE LOS DOCENTES Y AGRADECIÓ SU TRABAJO

Durante la presentación, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo resaltó el trabajo de los docentes, directivos y supervisores escolares de Mendoza al destacar que “varios de los avances que hemos hecho estos años, se los debemos a una tarea colaborativa de todo el sistema”. E indicó que se trata de “un proceso que se destaca en la Argentina”.

“Ustedes entendieron el desafío y lo protagonizaron, con lo cual debo empezar por agradecer el esfuerzo, porque sé que no siempre ha sido fácil. Problemas tenemos de sobra y a veces, nos faltan las herramientas para enfrentarlos”, destacó el gobernador, quien ponderó la colaboración y confesó sentir orgullo por lo hecho.

Además, el gobernador no esquivó la difícil situación económica e inflacionaria del país, y resaltó que dificulta el mantenimiento y desarrollo de las escuelas.

“Somos muy conscientes y sensibles de eso, lo sabemos perfectamente. Pero también sabemos que no se resuelve con discursos y con demagogia, sino con que el Gobierno Nacional logre tener resultados económicos que frenen el deterioro social y económico de los ingresos”, sostuvo.

En sintonía con García Zalazar, el mandatario también ponderó el sistema GEM.

“(Al sistema GEM) lo han construido ustedes, y digo con orgullo que salió de las entrañas de la Dirección General de Escuelas. También es Mendoza la única provincia con un programa provincial de alfabetización sustentado en una ley que contó con el voto unánime de la Legislatura. Estamos obteniendo resultados y la docencia ha sido el pilar fundamental en las escuelas”, concluyó.

