La inquietante serie de Ben Stiller sobre un futuro en el que olvidaremos el trabajo

La separación entre la vida personal y la laboral fue siempre un tema de debate. Internet está repleto de artículos con consejos y tips sobre cómo hacer que el estrés y los conflictos que pueden surgir tanto en el plano profesional como en la vida privada no se entremezclen unos con otros. ¿Y qué pasaría si te dijeran que podés mantener los dos aspectos de tu vida 100% separados de una vez y para siempre? ¿Te animarías a probarlo? Así comienza Severance, la nueva serie que Apple TV+ estrenará en su plataforma el próximo 18 de febrero.

En español el término “severance” se puede traducir como la separación entre una cosa y otra, su desconexión, y eso es lo que decide hacer Mark Scout, el protagonista de la serie, interpretado por Adam Scott (Big Little Lies, Parks and Recreation). Mark tiene un cargo importante en la compañía Lumon Industries y -como todos los empleados de la empresa- una de las condiciones de poder trabajar ahí es someterse a un innovador procedimiento que divide quirúrgicamente sus recuerdos entre su trabajo y su vida personal. Una vez que sale de la oficina, Mark no sabe qué sucedio o qué hizo durante sus ocho horas diarias de trabajo. Esta decisión polémica no sólo le trae debates con su hermana y algunos de sus amigos sino que pronto lo hace entrar en una trama de intrigas y misterio cuando un (aparente) desconocido le confiesa que la empresa para la que trabaja Mark guarda en realidad oscuros secretos.

Además de la originalidad de su trama, Severance tiene un elenco con caras de mucho prestigio dentro del mundo cinéfilo como John Turturro (El Gran Lebowski, The Night of), Patricia Arquette (The Act, Boyhood) o Christopher Walken (Atrápame si puedes, Sleepy Hollow), y el director es nada más y nada menos que Ben Stiller. Jugando con esta idea distópica de futuros transformados por la tecnología como el que ya venimos viendo en Black Mirror o Westworld, la nueva apuesta de Apple TV+ pone toda la carne al asador gracias a un guión bastante interesante y un puñado de actores que siempre vale la pena ver en la pantalla.

Otros estrenos para ver online

El último duelo (Por Star+)

Dirigida por el gran Ridley Scott, esta película ambientada en el siglo XVI en Francia está basada en hechos reales. Actúan Adam Driver y Matt Damon.

The Tender Bar (Por Amazon Prime)

Protagonizada por Ben Affleck y dirigida por George Clooney, sobre la relación entre un niño y su tío, un bartender muy peculiar.

Quién maneja los hilos (Por Netflix)

Una miniserie documental sobre la historia real de un estafador que se hace pasar por un espía británico para manipular y robar a sus víctimas y sus familias.