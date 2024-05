Cómo ver el anime “Naruto” en el orden cronológico correcto

En el mundo del animé existen millones de producciones, algunas de ellas muy famosas y otras no tanto. Sin embargo, los fanáticos de los mismos también son millones y logran consolidar esta plaza de contenidos como una de la más importante en todo el mundo.

"Naruto" y la mejor forma de ver la serie sin relleno. / WEB

Entre los animes más destacados del mundo se encuentra “Naruto”. La primera publicación del mismo se dio en el año 1999 y estuvo en manos de su creador Masashi Kishimoto.

Además de los productos base y originales, se encuentran las dos adaptaciones que llegaron algunos años después. Se trata de “Naruto Shippuden” y “Boruto: Naruto nueva generación”.

"Naruto" y la mejor forma de ver la serie sin relleno. / WEB

En total, todas las ediciones confomar un poco más de 700 capítulos. Es así que no es nada fácil conocer e introducirse en la historia y convertirse en un verdadero fanático; por esta razón, te traemos la mejor forma de disfrutar de la serie sin perder tiempo en los episodios que son solo de relleno.

Mira “Naruto” así y no perderás tiempo

En lo que respecta a la serie original, la temporada uno cuenta con un capítulo que es solo de relleno. Se trata del episodio 26.

"Naruto" y la mejor forma de ver la serie sin relleno. / WEB

Más adelante, la temporada 2 y la temporada 3 pueden disfrutarse por completo y no se pierde tiempo en ninguno de sus capítulos ya que todos suman detalles a la trama. Luego, en la 4 hay algunos rellenos en los episodios 97, 101, 102, 103 y 104.

Desde ahí, en las temporadas 5, 6, 7, 8 y 9 hay varios episodios a evitar:

Temporada 5

Episodios 105 al 106 – RELLENO

Temporada 6

Episodios 136 al 156 – RELLENO

Temporada 7

Episodios 157 al 182 – RELLENO

Temporada 8

Episodio 183 - RELLENO

Episodios 187 al 191 – RELLENO

Episodios 195 al 201 – RELLENO

Episodios 203 al 207 – RELLENO

Temporada 9

Episodios 209 al 220 son RELLENO, pero esta última temporada valdía la pena ver para saber cómo sería el salto temporal a Naruto Shippuden.

"Naruto" y la mejor forma de ver la serie sin relleno. / WEB

Por otro lado, en lo que respecta a la serie “Naruto Shippuden” tiene 17 largas temporadas con un total de 500 episodios. Sin embargo, varios de ellos fueron innecesarios.

La temporada 1 y 2 pueden ser vistas completamente. Ya para la temporada 3 “The Guardian Shinobi Twelve”, los capítulos que van del 57 al 71 pueden omitirse.

La temporada 4 y la 6 deben verse completas, pero no ocurre lo mismo con la 5 ya que hay que evitar los episodios del 91 al 112.

Esto de utilizar capítulos de relleno que no suman nada a la trama y solamente hacen perder tiempo a la audiencia se volvió algo usual para la producción. Por esta razón, desde la temporada 7 hay muchos episodios de relleno.

"Naruto" y la mejor forma de ver la serie sin relleno. / WEB

Temporada 7: Six-Tails Unleashed

Episodios del 144 al 151 – RELLENO

Temporada 8: The Two Saviours

Episodios 170 y 171 – RELLENO

Temporada 9: The Past: The Hidden Leaf Village

Episodios del 176 al 196 – RELLENO

Temporada 10: The Assembly of the Five Kage

Temporada 11: Paradise on Water

Episodios del 223 al 242 – RELLENO

Temporada 12: The Taming of Nine-Tails Swordsmen of the Mist

Episodios del 257 al 260 – RELLENO

Episodio 271 – RELLENO

Temporada 13: The Seven Ninja Swordsmen of the Mist

Episodios del 279 al 281 – RELLENO

Episodios del 284 al 289 – RELLENO

Temporada 14: Power

Episodios del 290 al 295 – RELLENO

Temporada 15: La Cuarta Gran Guerra Ninja – Agresores del más allá

Episodios del 303 al 320 – RELLENO

Temporada 16: La Cuarta Gran Guerra Ninja – Sasuke e Itachi

Temporada 17

Episodios 347 al 361 – RELLENO

Episodios 376 y 377 – RELLENO

Episodios 388 al 390 – RELLENO

Episodios 394 al 413 – RELLENO

Episodios 416 y 417 – RELLENO

Episodios 422 y 423 – RELLENO

Episodios 432 al 450 – RELLENO

Episodios 464 al 468 – RELLENO

Episodios 480 al 483 - RELLENO