Video: un abuelo hizo ‘pogo’ en medio del recital de Coldplay en River y se hizo viral

La visita de Coldplay a la Argentina es sin lugar a dudas un hito histórico en las visitas de bandas internacionales. Los espectáculos de los británicos en River no son solo para público joven: familias enteras fuero a ver al grupo y lo harán a lo largo de las sucesivas presentaciones hasta completar las 10 funciones.

Esto ha dado pie para generar cientos de postales inéditas en la previa de los conciertos pero también durante cada show: desde fans que tienen entradas para todos los recitales, hasta fanáticos de todos los rincones del país que viajaron hasta la Capital Federal para ser parte de una experiencia única a nivel musical.

En esa vorágine, dos videos se viralizaron y enternecieron tanto a fanáticos como a no fans de los ingleses: un hombre mayor aparece en el amontonamiento de personas, en el recital y sobre el campo de juego de la cancha de River.

El hombre estaba rodeado de gente joven que aguardaba el momento del estribillo de la canción “A Sky Full of Stars” para comenzar a saltar y a hacer pogo. Lejos de acobardarse, el fan mayor siguió a la multitud y vibró junto a miles que acompañaron el coro del tema.

En las redes, los videos se viralizaron como “El abuelo en el pogo de Coldplay”, y tanto en Instagram, como en Twitter y TikTok, el anciano se ganó el aplauso y la admiración de todo el mundo.

La letra de “A Sky Full of Stars”

‘Cause you’re a sky, ‘cause you’re a sky full of starsI’m gonna give you my heart’Cause you’re a sky, ‘cause you’re a sky full of stars’Cause you light up the path

I don’t care, go on and tear me apartI don’t care if you do, ooh-ooh, ooh’Cause in a sky, ‘cause in a sky full of starsI think I saw you

‘Cause you’re a sky, ‘cause you’re a sky full of starsI wanna die in your arms, oh, oh-oh’Cause you get lighter the more it gets darkI’m gonna give you my heart, oh

I don’t care, go on and tear me apartI don’t care if you do, ooh-ooh, ooh’Cause in a sky, ‘cause in a sky full of starsI think I see youI think I see you

‘Cause you’re a sky, you’re a sky full of starsSuch a heavenly viewYou’re such a heavenly viewYeah, yeah, yeah, ooh