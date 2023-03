Coldplay lanzará su película: cuándo y dónde verla

Coldplay ha anunciado hoy una presentación especial en cines a nivel mundial del espectacular concierto “Music Of The Spheres World Tour” de la banda, filmado durante su carrera de diez noches con entradas agotadas en el estadio River Plate de Buenos Aires a finales del año pasado.

La película incluye una gran cantidad de imágenes que no se mostraron durante la transmisión en vivo, cuando se proyectó en 81 países, lo que batió récords (encabezando las listas de éxitos de taquilla en todo el mundo). La presentación en el cine también incluirá un cortometraje exclusivo detrás de escena con nuevas entrevistas con la banda.

Coldplay

En el concierto, la banda interpreta éxitos clásicos de toda su carrera, incluidos Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida , A Sky Full Of Stars y My Universe en un estadio repleto de luces, láseres, fuegos artificiales y pulseras LED. También cuenta con apariciones especiales de la ganadora de múltiples premios Grammy HER y Jin de BTS , quien se presenta junto a Coldplay para el debut en vivo de su sencillo The Astronaut.

Además del formato de cine estándar, Coldplay - Music Of The Spheres: Live At River Plate se lanzará en los formatos de película premium de CJ 4D Plex, ScreenX, 4DX y 4DXScreen. En ScreenX, que ofrece una experiencia verdaderamente inmersiva que coloca al público en primera fila con un campo de visión de 270 grados e imágenes exclusivas, el público sentirá que está viendo un concierto de Coldplay en vivo. En el 4DX multisensorial, el público experimentará un movimiento único con asientos sincronizados sincronizados con las canciones exitosas de Coldplay y efectos ambientales que reproducen la atmósfera de un concierto en vivo. La experiencia 4DXScreen es una combinación de ScreenX y 4DX en el mismo cine que ofrece una experiencia cinematográfica única.

La película del concierto se mostrará en miles de cines de todo el mundo el 19 y 23 de abril en asociación con Trafalgar Releasing, que también es productor ejecutivo junto con CJ 4DPlex. Las entradas estarán disponibles a partir del 8 de marzo en coldplaycinema.live.