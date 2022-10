Alfa enterneció al llorar y suplicar seguir en Gran Hermano: “Quiero quedarme hasta el final”

Walter Santiago, conocido como “Alfa”, empezó su participación en Gran Hermano con el pie izquierdo, pero de a poco se ganó el cariño de algunos de sus compañeros y aún más de los televidentes. Pero volvió a quedar nominado y fue un golpe fuerte para él.

El hombre de 61 años fue de los primeros en quedar en placa, pero Martina -quien tuvo la inmunidad la primera semana- lo salvó y le dio una semana más en el reality.

Con esta segunda oportunidad, Alfa logró relacionarse mejor con sus compañeros que entiendieron él es de otra generación y por eso “chocan” en algunas situaciones. Sin embargo, volvió a quedar nominado y le dolió porque según él “se esforzó” por mejorar en la convivencia.

Aunque él no sabe que quedó en placa con muy pocos votos respecto de la nominación anterior y que incluso podría ser salvado por Maxi, ya que el cordobés es el líder de esta semana y tiene en sus manos el poder de dejarlo fuera de la zona de peligro.

Alfa enterneció con su discurso tras quedar nominado por segunda vez

Tras conocer el resultado de los votos, Alfa se recluyó en el patio de la casa y, a solas con las cámaras, manifestó su deseo de seguir en el programa hasta el final.

“Extraño las mesas de pepino. Extraño mi auto, extraño andar en moto. Extraño la libertad, poder estar dando vueltas de un lado para el otro”, expresó.

“Ya sabía que iba a extrañar. De a poco me voy acostumbrando a no tener el celular encima. A no tener llamados ni mensajes. No estar pendiente del horario está bueno, y poder calcular el horario con el sol”, siguió enumerando entre lágrimas.

Alfa lloró tras su nominación en Gran Hermano.

“Ojalá me quede hasta el final. Tengo ganas de quedarme hasta el final. Ojalá la gente vote para que me quede. Yo voy a seguir siendo el mismo”, manifestó.

“Como todo lo que hice en mi vida para ser feliz y reírme, aunque a veces no me salga bien. Después de intentar hacer las cosas bien, lloré como un loco”, cerró visiblemente movilizado por la situación de estar a un paso de quedar afuera del programa.

Los memes por la nominación de Alfa

Los memes por la nominación de Alfa

Los memes por la nominación de Alfa

Los memes por la nominación de Alfa

Los memes por la nominación de Alfa

Los memes por la nominación de Alfa