Video: pasajeros de un vuelo entre Alicante y Mallorca vivieron un momento de terror debido a un temporal

Los pasajeros de un vuelo que había partido de Alicante con destino a Palma de Mallorca se llevaron un gran susto al atravesar un fuerte temporal, que provocó fuertes turbulencias. Ocurrió durante el fin de semana cuando regía una alerta naranja por fuertes vientos y lluvias torrenciales en esa parte de España.

La deportista de élite Estela Orts compartió imágenes en sus redes sociales y aseguró que tras la experiencia había vuelto a nacer. La Capitana Scarlet del show Pirates Adventure en Magaluf mostró un video desde el interior del avión. En la secuencia se puede escuchar los gritos de terror de los pasajeros mientras la cabina se sacude de un lado al otro.

“Ojalá el piloto del avión lea esto: Gracias, gracias por lo que hay hecho hoy, no tenías que habernos pedido perdón, los minutos se hacían eternos, pero al final ha sido un susto. Ha sido la primera vez en mi vida que se me ha pasado por la cabeza pensar que ‘hasta aquí he llegado´”, dijo la bailarina.

“Nadie decía por el altavoz lo que estaba pasando, ni siquiera cuando ya estaba estable. Hasta que ha pasado un tiempo, entonces, el piloto ha explicado por qué le han faltado las palabras y me perece un motivo lógico: vientos cruzados de 130 km/h”, agregó.

Captura de video - Estela Orts

“Hemos intentado aterrizar y no hemos podido, dos vueltas por toda la isla y era imposible bajar, de repente hemos dejado de verla y hemos empezado a subir. El piloto ha decidido que la mejor opción era regresar a Alicante. A las 10:30 hemos despegado, a las 12:36 hemos pisado tierra”, cerró.

Seguí leyendo