Video: pánico por fuertes turbulencias en un avión que cruzaba la Cordillera de los Andes

Pasajeros de un avión que se dirigía de Buenos Aires a Santiago de Chile padecieron fuertes turbulencias mientras cruzaban la Cordillera de los Andes, que justo presentaba condiciones climáticas adversas.

Según lo informado por Biobiochile.cl, el episodio ocurrió el domingo pasado, cuando las personas a bordo de un avión de Sky Airlines empezaron a notar bruscos movimientos.

Tal como quedó plasmado en un video compartido en las redes sociales y grabado por Roy Márquez, los pasajeros se asustaron y se preocuparon ante las turbulencias que afectaban la aeronave.

“¡Tranquilos, tranquilos! Ya va a pasar”, gritó uno de los pasajeros, mientras que otros rogaban que se terminaran los movimientos.

Por su parte, una tripulante de cabina explicó de manera calmada: “Estimados pasajeros, le recodamos que estamos cruzando la cordillera y deben permanecer sentados”.

“Ahora que ya se me pasó la conmoción, quería compartirles este momento donde pensé que me iba a morir (…) yo estaba tomada de la mano con la niña que iba al lado mío. No nos soltamos hasta aterrizar”, manifestó la usuaria que subió el video a Twitter.

El comunicado de Sky Airlines: “En ningún momento los pasajeros estuvieron en riesgo”

Tras la viralización del video, Sky Airlines señaló que “es importante destacar que los protocolos de vuelo se gestionaron correctamente y que en ningún momento los pasajeros estuvieron en riesgo”.

“Para Sky la seguridad es intransable. Por ello, hoy somos la única aerolínea low cost de la región que cuenta con la certificación operacional IOSA, es decir, con los más altos estándares de seguridad en la industria aérea, operando además la flota de aviones más nueva del continente”, aseguró la compañía aérea.