Video: Milky Dolly, la tiktoker que admira el atacante de CFK y que es viral por besar cirujas en la calle

A medida que va avanzando la investigación sobre la agresión que sufrió Cristina Kirchner el jueves pasado se van desentrañando detalles de la vida de Fernando Sabag Montiel y, sin dudas, donde las autoridades apuntan con mayor interés es respecto a su círculo social.

Tras la la detención de su novia y la declaración de otras personas cercanas se ha podido averiguar que Montiel era un individuo fanático de personalidades de internet como Cristian de Lugano, La Chabona y Milky Dolly. Esta última es una influencer que afirmó en varios medios de haber tenido un contacto con el agresor poco antes de que este llevara a cabo el ataque hacia la vicepresidenta.

Milky Dolly es una usuaria de TikTok, conocida por sus bizarros videos de esa red social. La tiktoker tuvo varias apariciones televisivas en los últimos días. Una de las primeras que se volvió viral fue su paso por Crónica, donde contó que tenía una foto junto a Sabag Montiel y la catalogaron como una “amiga” del detenido.

“Nos cruzamos dos veces en un mes. Una yo estaba paseando por la 9 de julio y él se me acercó y me preguntó si era ‘Milky Dolly’. Él era medio fan mío. Me preguntó si era la que besa cirujas en la calle, le dije que sí era yo, nos sacamos una foto y quedó ahí”, contó la influencer en la tele.

Milky es popular por sus videos de TikTok donde se muestra recorriendo las calles de Buenos Aires, mientras que besa a personas que viven en las calles. Sus videos se vuelven virales en cuestión de muy poco tiempo: algunos rozan las 30 millones de reproducciones.

Otra reciente aparición de la influencer fue en el programa del Pollo Álvarez. Ahí Milky se animó a ir más allá y opinó sobre el atentando que protagonizó el hombre oriundo de Brasil.El conductor le consultó acerca de la naturaleza del hecho y si creía que estaba armado, a lo que la joven contestó: “Para mi sí, fue algo planeado, armado, no es algo que sale en el momento”. Finalmente Milky habló de la segunda vez que se lo encontró: “La segunda vez que me lo encontré, a los tres días, me regaló un algodón de azúcar y me preguntó si me podía sacar una foto con su celular”.

En su último video publicado tiempo después del atentado a CFK, la influencer compartió en un video de TikTok con la foto que se sacó en la primera oportunidad que vio Sabag Montiel. Su grabación ya superó, tranquilamente, el millón de reproducciones.