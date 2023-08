Video: encontró a su novia con su amante y persiguió al “pata de lana”por las calles de Córdoba

Un conflicto de parejas, que antes de las redes sociales habría sido privado, dio la vuelta al país en tan solo unas cuantas horas a causa de su viralización. Y es que captaron a un hombre corriendo al amante de su pareja por calles cordobesas y las imágenes son tan insólitas despertaron el interés de los usuarios.

Si bien no se conocen muchos datos sobre los protagonistas o el lugar de los hechos, dos cosas son certeras. La primera de ellas es que ocurrió en el centro de La Docta y esto se sabe gracias a que el perfil encargado de compartir las imágenes es conocido como “Only in Cordoba”, una página de memes y videos que publica hilarantes sucesos que ocurren en esa provincia.

La segunda certeza, es que un hombre fue captado corriendo por una calle céntrica vistiendo simplemente un bóxer negro y medias del mismo color, mientras es perseguido por un furioso individuo. Lo que sucede es que, como se puede discernir en los pocos segundos de duración del registro, el primero fue encontrado en una acalorada situación con la pareja del enojado cordobés.

“Dale, vení. ¡Agarramelo!”, es lo único que se escucha gritar al segundo hombre, quien estaría pidiendo ayuda a algún transeúnte para dar con el “famoso pata é lana”, de acuerdo con la divertida descripción del video.

En las redes, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad de bromear con lo visto en las imágenes. “Córdoba: lugar donde te avisan sobre la patita de la moto, pero nunca sobre el patita de lana”; “Que difícil es doblar con medias en esas veredas”; “Así se escapa mi sueldo”, fueron algunos de los comentarios.

Por otro lado, muchos usuarios teorizaron que podría tratarse de un hecho actuado para dar publicidad al comercio que se encuentra en la esquina céntrica y fue captado perfectamente por la cámara del testigo, una colchonería llamada “El Deseo”.

En este sentido, la supuesta -o irónica- coincidencia, motorizó más bromas: “Claramente es una historia de tres donde hay dos que pierden y uno que gana: el dueño de Colchonería “Deseo”. Justo ese nombre para este video”; “¿Alguien alcanzó a ver de cuánto es el descuento en acolchados?”; “Pobre chico. En realidad estaba haciéndole publicidad a la colchonería de la esquina, malpensados”.

