Descubrió que su novio le había sido infiel y leyó los mensajes que le había enviado a su amante en plena boda

Una joven descubrió que su novio la había engañado la noche anterior a su casamiento. En vez de suspender la fiesta, la mujer decidió leer los mensajes que su novio había intercambiado con su amante en el momento de los votos.

De esta manera, Casey dejó al descubierto al infiel frente a todos los invitados a la boda. Según informó el medio digital Tyla, en su última noche de soltera, la mujer recibió una serie de mensajes de un número de teléfono desconocido. “No me casaría con él ¿Lo harías tu?”, decía uno de los mensajes juntos a varias capturas de pantalla.

Las capturas eran de conversaciones que había tenido su novio con una supuesta amante. Alex llevaba meses engañándola.

“Mi cerebro simplemente no podía entender lo que estaba pasando. No había duda de la legitimidad de estos mensajes. Simplemente lo supe. De repente, los pequeños momentos se sumaron y me di cuenta de que era una tonta”, contó Casey.

En vez de suspender la fiesta, en pocas horas ideó un plan para vengarse de su novio infiel. “No dormí ni un momento y cuando finalmente amaneció desperté a las chicas y les conté mi decisión: iba a seguir adelante con la boda como se esperaba, y lo expondría frente a nuestros amigos y familiares”, dijo.

Al día siguiente, la joven se puso el vestido de novia y caminó hasta el altar, donde estaba su novio. “Hoy no habrá boda”, dijo dejando a los invitados atónitos. “Parece que Alex no es quien yo pensaba que era”, agregó.

Foto Tyla.com

“Tu cuerpo es increíble y sabes cómo usarlo. Me gustaría que mi novia tuviera la mitad de las habilidades que tienes tu”, decía uno de los mensajes que Alex que le había enviado a su amante.

“Te extraño mucho, no puedo dejar de pensar en ti, nunca antes había tenido este tipo de conexión”, rezaba otros de los textos que habían intercambiado.

“Dejé que mis ojos llorosos se alzaran y se encontraran con los suyos, y él no tenía nada que decir. Salió de la iglesia con su padrino siguiéndolo. Su familia miraba, horrorizada”, contó la ex novia de Alex.

