15 de junio de 2026 - 12:30

Qué significa Hakuna Matata, la expresión africana que se hizo muy famosa en la película "El Rey León"

La expresión proviene del suajili, lengua hablada en Tanzania y Kenia, donde funciona como una respuesta casual para tranquilizar o cerrar conversaciones ligeras.

Hakuna Matata: este es el verdadero significado de la expresión en suajili.&nbsp;

Hakuna Matata: este es el verdadero significado de la expresión en suajili. 

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Por Sofía Serelli

Hakuna Matata es una de las frases más famosas del mundo gracias al cine, pero su origen es puramente lingüístico y cotidiano. Lejos de ser un invento de guion, pertenece al suajili, un idioma bantu utilizado como lengua franca en África Oriental para el comercio, la educación y la administración pública.

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Lingüísticamente, la frase se compone de "hakuna", que remite a la idea de "no hay", y "matata", que se relaciona con problemas o preocupaciones. Su sonoridad y brevedad facilitaron su circulación masiva en la música y el turismo, convirtiéndose en un recurso fácil de memorizar para públicos de todo el mundo que quizás nunca habían escuchado una palabra en suajili.

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El suajili como lengua viva y su función social diaria

En el uso real y cotidiano, esta expresión funciona como una respuesta simple y tranquilizadora que carece del peso filosófico que el cine suele añadirle. Los hablantes nativos la emplean para responder a un agradecimiento o para indicar que un asunto está resuelto de forma práctica. Es una fórmula de comunicación directa que forma parte de la interacción social en países como Tanzania y Kenia.

La película El Rey León transformó este enunciado en un símbolo mundial al colocarlo como el lema de vida de los personajes Timón y Pumba. En la narrativa del filme, la frase representa una visión despreocupada que sirve de alivio cómico y emocional para el protagonista. Sin embargo, el guion también le otorga una capa de profundidad al marcar una fuga temporal del conflicto, sugiriendo que vivir sin encarar el pasado tiene un precio.

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La transformación de su significado por la cultura popular

Fuera de la pantalla, Hakuna Matata revela cómo el suajili entró en el radar global gracias a la cultura popular. Es un ejemplo claro de cómo el cine, la traducción y la oralidad se cruzan para crear una memoria afectiva en millones de personas. Entender su origen permite separar la construcción dramática de la industria del entretenimiento del valor real que la expresión tiene en su tierra de origen.

Hoy, la frase sigue vigente no solo como un recuerdo de infancia, sino como una muestra de lenguaje vivo que conecta a diferentes culturas. Su sentido se vuelve más interesante cuando se analiza desde su terreno original, demostrando que detrás de un refrán pop existe una sociedad que lo utiliza diariamente para gestionar sus interacciones más sencillas.

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