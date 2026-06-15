15 de junio de 2026 - 13:45

La ecuación 25 + 25 ÷ 5 × 5 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla

Matemáticas. La cuenta engaña porque muchos empiezan por la suma o agregan paréntesis que no existen.

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Por Andrés Aguilera

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Primero se resuelven división y multiplicación

En una operación combinada, primero se resuelven paréntesis y potencias si existen. Después vienen división y multiplicación, siempre de izquierda a derecha. Al final se hacen sumas y restas.

En esta cuenta no hay paréntesis. Por eso, el bloque que debe resolverse primero es 25 ÷ 5 × 5.

El paso que define el resultado correcto

Primero se calcula 25 ÷ 5, que da 5. Luego, ese resultado se multiplica por 5: 5 × 5 = 25.

Recién ahí se suma el 25 inicial. La cuenta queda como 25 + 25, y el resultado correcto es 50.

Por qué aparecen respuestas equivocadas

Una respuesta errónea aparece cuando alguien resuelve primero la suma: 25 + 25 = 50, y después intenta dividir o multiplicar lo que queda. Ese camino cambia la estructura original.

Otra confusión es resolver 5 × 5 antes que la división, como si la operación fuera 25 + 25 ÷ (5 × 5). Pero esos paréntesis no están escritos, por lo que no corresponde agregarlos mentalmente.

La ecuación 25 + 25 ÷ 5 × 5 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla (2)

La regla simple para no equivocarse

Cuando aparecen división y multiplicación juntas, ninguna “gana” por nombre. Se resuelven según el orden en que aparecen, de izquierda a derecha.

  • Cuenta original: 25 + 25 ÷ 5 × 5
  • Primer paso: 25 ÷ 5 = 5
  • Segundo paso: 5 × 5 = 25
  • Tercer paso: 25 + 25 = 50
  • Resultado final: 50

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