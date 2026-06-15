La cuenta 25 + 25 ÷ 5 × 5 parece simple porque usa números conocidos y operaciones básicas. Sin embargo, el resultado cambia por completo si no se respeta el orden de operaciones. El error más frecuente es comenzar por 25 + 25. Aunque parezca natural leer la cuenta de izquierda a derecha, la suma no tiene prioridad sobre la división y la multiplicación.
Primero se resuelven división y multiplicación
En una operación combinada, primero se resuelven paréntesis y potencias si existen. Después vienen división y multiplicación, siempre de izquierda a derecha. Al final se hacen sumas y restas.
En esta cuenta no hay paréntesis. Por eso, el bloque que debe resolverse primero es 25 ÷ 5 × 5.
El paso que define el resultado correcto
Primero se calcula 25 ÷ 5, que da 5. Luego, ese resultado se multiplica por 5: 5 × 5 = 25.
Recién ahí se suma el 25 inicial. La cuenta queda como 25 + 25, y el resultado correcto es 50.
Por qué aparecen respuestas equivocadas
Una respuesta errónea aparece cuando alguien resuelve primero la suma: 25 + 25 = 50, y después intenta dividir o multiplicar lo que queda. Ese camino cambia la estructura original.
Otra confusión es resolver 5 × 5 antes que la división, como si la operación fuera 25 + 25 ÷ (5 × 5). Pero esos paréntesis no están escritos, por lo que no corresponde agregarlos mentalmente.
La ecuación 25 + 25 ÷ 5 × 5 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla (2)
La regla simple para no equivocarse
Cuando aparecen división y multiplicación juntas, ninguna “gana” por nombre. Se resuelven según el orden en que aparecen, de izquierda a derecha.
- Cuenta original: 25 + 25 ÷ 5 × 5
- Primer paso: 25 ÷ 5 = 5
- Segundo paso: 5 × 5 = 25
- Tercer paso: 25 + 25 = 50
- Resultado final: 50