La cuenta 25 + 25 ÷ 5 × 5 parece simple porque usa números conocidos y operaciones básicas. Sin embargo, el resultado cambia por completo si no se respeta el orden de operaciones . El error más frecuente es comenzar por 25 + 25 . Aunque parezca natural leer la cuenta de izquierda a derecha, la suma no tiene prioridad sobre la división y la multiplicación.

Parece un juego de niños, pero pocas personas resuelven 110 – 55 ÷ 5 x 3 sin cometer un error

En una operación combinada, primero se resuelven paréntesis y potencias si existen. Después vienen división y multiplicación , siempre de izquierda a derecha. Al final se hacen sumas y restas.

En esta cuenta no hay paréntesis. Por eso, el bloque que debe resolverse primero es 25 ÷ 5 × 5 .

Primero se calcula 25 ÷ 5 , que da 5 . Luego, ese resultado se multiplica por 5: 5 × 5 = 25 .

Recién ahí se suma el 25 inicial. La cuenta queda como 25 + 25 , y el resultado correcto es 50 .

Por qué aparecen respuestas equivocadas

Una respuesta errónea aparece cuando alguien resuelve primero la suma: 25 + 25 = 50, y después intenta dividir o multiplicar lo que queda. Ese camino cambia la estructura original.

Otra confusión es resolver 5 × 5 antes que la división, como si la operación fuera 25 + 25 ÷ (5 × 5). Pero esos paréntesis no están escritos, por lo que no corresponde agregarlos mentalmente.

La ecuación 25 + 25 ÷ 5 × 5 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla (2)

La regla simple para no equivocarse

Cuando aparecen división y multiplicación juntas, ninguna “gana” por nombre. Se resuelven según el orden en que aparecen, de izquierda a derecha.