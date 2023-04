Vanina Vitale compartió un conmovedor mensaje para pedir por la salud de su hijo recién nacido

El pasado 1 de abril, Vanina Vitale dio a luz a Manuel, su tercer hijo, y compartió la feliz noticia en redes, donde tiene miles de seguidores. Y en las últimas horas, la periodista de Canal 9 Televida hizo uso de su cuenta para pedir que recen por su bebé, quien atraviesa un momento delicado de salud.

Vanina subió una foto del pequeño que enterneció a todos. Sin dar mayores detalles, expresó su dolor y preocupación por que su hijo pueda salir adelante, ya que desde que nació está internado en la terapia del Hospital Italiano de Buenos Aires.

“Él es mi Manuel aferrándose a la vida”, escribió la periodista al pie de tres fotos que subió del niño, presentándolo en sociedad.

“Le prometí que será muy feliz, y que dos hermanitas le quitarán todos sus juguetes. Para tentarlo aún más, le dije que podrá comer golosinas cada vez que quiera y que nunca me voy a enojar si dibuja en las paredes. Si no quiere bañarse, que no se bañe”, manifestó desde lo profundo de su corazón.

“También le hablé de su primer viaje en avión y de vacaciones en la playa. Y siempre haciendo hincapié en que le seguiré todos los caprichos. Espero le parezca una propuesta atractiva”, agregó sobre las promesas que le hizo a su bebé de tan solo 9 días de vida.

Vanina Vitale pidió que recen por su hijo, Manuel

Y fue entonces que Vanina Vitale les hizo un pedido especial a sus casi 21 mil seguidores. LA comunicadora pidió que recen por Manuel y aseguró que ella pedirá por quienes pongan a su bebé en sus oraciones.

“Si yo rezo por ustedes... ¿ustedes rezarían por él?”, preguntó y recibió el apoyo de colegas y usuarios de las redes.

“Todas nuestras oraciones en Manuel, Vani! Gran pequeño luchador”, comentó su excompañera, Laura Rez Masud. “Vamos campeón hermoso!!! Rezamos Vani”, escribió Majo Pérez Comalini, entre algunos de los comentarios de aliento a la periodista mendocina.

El niño tendría una compleja cardiopatía congénita conocida como síndrome de Shone, según contó el periodista Marcelo Ortiz a través de sus redes sociales.

“El pequeño vino al mundo con una compleja cardiopatía congénita conocida como síndrome de Shone, lo que lo llevó a ser internado en la terapia intensiva de Neo del Hospital Italiano”, fue el mensaje que escribió el día que nació Manuel.