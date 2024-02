Sebastián Goiburo dejó Canal 9: sus lágrimas y el emotivo adiós de Daniela Galván

El periodista Sebastián Goiburo se despidió este jueves por la mañana de los noticieros de Canal 9 Televida, medio de Mendoza en el que se destacó como profesional y se ganó el cariño de los televidentes durante diez años.

La despedida de Sebastián Goiburo en Canal 9 Televida

Al final de “Viva la mañana”, el informativo que conduce Daniela Galván, su compañero Sebastián Goiburo hizo oficial, entre lágrimas y una sonrisa de agradecimiento, su adiós a la televisión.

“Tengo un nudo marinero. Creo que no hay ningún debate, nadie me va a llevar la contra”, empezó a decir la periodista Daniela Galván, otra cara clásica de la emisora de calle Garibaldi.

“Sebastián es una persona adorada, es tremendo, buen compañero y buena persona. Hay que ser un buen profesional, pero la piedra fundamental es el tipo de persona que es Sebastián”, destacó emocionada la conductora.

Entonces, Sebastián sumó conmovido y agradecido: “Si saben cómo me pongo...”

“Se va de la mejor manera, con otro proyecto que él les va a contar. Hemos tenido una relación muy afectuosa y de respeto”, sumó Galván.

Entonces, Sebastián Goiburo expresó sus últimas palabras al aire, agradeciendo a los televidentes, a sus colegas y al canal en el que estuvo en la última década.

Sebastián Goiburo deja la TV y apuesta a su otra pasión: “Voy en búsqueda de crecimiento profesional y mayor calidad de vida”. Foto: Instagram @sebastiangoiburo

“Estamos todos de paso acá y en la vida en general. Nadie es indispensable, nadie hace historia, eso es fundamental para ser feliz, aprendí que somos todos iguales, que somos todos únicos y, a la vez, nadie. Por lo cual es importante que lo único que uno tiene es lo que provoca. Espero haberle hecho mucho bien a los televidentes porque estoy convencido que en la vida tiene una vuelta, una retroalimentación”, manifestó el comunicador.

“Me hace muy feliz haberlos informado con toda la honestidad que he intentado poner en este oficio. He sido inmensamente feliz en los últimos diez años que han sido los más lindos de mi vida”, cerró el periodista.

Qué va a hacer Sebastián Goiburo tras dejar Canal 9 Televida

Tal como confió en una entrevista brindada a Los Andes, Sebastián Goiburo dejará la televisión mendocina para dedicarse a su propia empresa, creada hace un año y medio. Se trata de la Agencia Exacta, especializada en programación, desarrollo y diseño web. Tras su salida oficial de Canal 9, ya tiene la agenda cargada.

“El viernes ya tengo una reunión con un cliente para la agencia, por lo que es algo más que bueno. La decisión de cambiar de rubro tiene que ver con algo que empezó en la pandemia, cuando de repente empecé a ver que había llegado a un momento de mi carrera donde sentía que había hecho mucho con mi profesión y vocación, y veía que lo digital venía a reformular los medios de comunicación tradicionales. Y yo sentía que me podía llegar a agarrar esta próxima transformación de los empleos, pero no quería estar sin las herramientas necesarias”, declaró Sebastián.

“Voy en búsqueda de insertarme en la nueva era. Pero también apuntando a más calidad de vida, con mayor proyección, más tiempo para la familia, para los amigos, y más crecimiento profesional”, aclaró.

Si bien en sus planes más cercanos no asoma un regreso inminente a la televisión ni a los medios, Goiburo no cierra del todo la puerta a una hipotética vuelta a futuro. Sus televidentes, no hay dudas, lo recibirán con alegría.

