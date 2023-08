El incómodo momento que vivió Edith Hermida en Bendita con acusaciones de robo incluído

Durante la emisión de un nuevo programa de Bendita, emitido por El Nueve, Edith Hermida vivió un momento incómodo y tenso dentro del estudio. A minutos de haber comenzado la programación, la locutora acusó a sus compañeros de robarle por este motivo.

Mientras se llevaba a cabo la transmisión, la presentadora notó que le faltaba una de sus pertenencias: su celular. Con el correr de los minutos, paso de contar la situación a modo de chiste a lanzar fuertes acusaciones hacia las personas que estaban presentes en el lugar.

El conductor del programa, Beto Casella, vio que Hermida no paraba de moverse y le consultó por qué estaba tan inquieta. Rápidamente, la locutora le respondió con una impactante respuesta: “Vine con mi celular y no lo encuentro. Me lo robaron acá, dentro del estudio”.

Luego de dichas palabras, su compañera y panelista, Tamara Pettinato colaboró para mejorar su situación. Automáticamente llamó al teléfono de Edith, pero este dio ocupado, lo que aumentó la preocupación de los presentes en el piso.

Con el correr de los minutos, la situación se volvió tensa, hasta tal punto que los trabajadores tuvieron que calmar a la presentadora, ya que ella misma admitió sentirse “muy desesperada” por el momento. Después, Casella decidió seguir mandando informes al aire para seguir buscando el teléfono junto con sus compañeros.

Edith Hermida ya busca nuevo novio y tiene perfil en Tinder.

Finalmente, al regresar del corte, Enzo Aguilar, también integrante del ciclo, le acercó un teléfono que estaba en llamada telefónica con el de Edith. Instantáneamente, se dio a conocer que todo se trató de una broma preparada por miembros del canal.

Hasta el momento, no se dio a conocer quienes fueron los responsables de realizar dicho chiste a la famosa locutora. Además, Hermida aprovechó sus redes sociales oficiales para informar que ya pudo recuperar su dispositivo y que todo había quedado en un susto del momento.

Edith Hermida se separó recientemente de su pareja

Hace pocos días, Edith Hermida fue tendencia luego de separarse de quién era su pareja, Mariano Tabares. Pese a no dar muchos detalles, la locutora explicó que tiene buena relación con el productor actualmente.

Cuando fue consultada por su vínculo con Tabares, ella respondió que está todo bien pero que prefiere que ambos tomen diferentes caminos. Además, aclaró que él prefería un tipo de relación y ella de otra forma, lo que desembocó que se diera por finalizada la relación.

Edith Hermida se separó de Mariano Tabares

Seguí leyendo