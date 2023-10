Edith Hermida llega a Mendoza con “Teneme Paciencia”: en dónde se presenta y cuánto salen las entradas

Este domingo, a la 21 hs, se presenta Edith Hermida en el Teatro Selectro, con su primero unipersonal “Teneme Paciencia”. Las entradas se pueden conseguir a través del sitio Andesticket.online y tienen un valor de cuatro mil pesos.

A través del libro que escribió Verónica Lorca, a partir de lo que Edith le contó de su vida, la periodista y locutora, que brilla en “Bendita” junto a Beto Casella y un gran equipo de panelistas, nos invita a reflexionar sobre cómo eran las cosas antes y con un poco de nostalgia, y mucha ironía, le pide paciencia a las nuevas generaciones.

La panelista de Bendita se anima a todo y llega con su primer unipersonal a Mendoza

Antes de su paso por Mendoza, Edith habló con Diario Los Andes sobre su presente, las redes sociales, los haters y cómo, estar más curtido, nos salva del odio en las redes y de los ataques de ansiedad que están sufriendo los artistas más jóvenes.

¿Cómo fue animarte a hacer este unipersonal?

Y, un poco descocada. No pensé demasiado cómo era el asunto y me mandé. Así soy un poco yo en la vida, medio loca. Si bien fantaseé muchos años en hacer un unipersonal, nunca pensé que lo iba a hacer. Fue medio de casualidad. Una amiga mía, que es productora, me dijo “tenés que hacerlo”, pero yo no tenía idea de la técnica y ahí aparece Verónica Lorca, que ella sí es una maestra, que ella es una standupera y profesora. Le conté toda mi vida y en el unipersonal yo voy repasando cómo fue mi educación, cómo nos educaban antes a nosotros, cómo eran las comunicaciones antes, cómo era nuestra iniciación sexual, cómo era empezar conocer acerca del sexo en una época sin redes sociales, sin Google y sin tanta información como ahora. Y hablo del desafío que tenemos todos de estar al día. Son tiempos muy rápidos, todo cambia muy rápidamente, y hay mucha diferencia de generación en generación.

¿Crees que hay toda una generación, no sé si olvidad, pero sí ignorada? Hoy toda la comunicación es por y para jóvenes

Claro, y si metes la pata enseguida salen “uy, mirá lo que dijo, no se dice así”. ¡Pará! Y de ahí viene un poquito el nombre del espectáculo, “Teneme paciencia”. Este es un show al que vienen muchos padres e hijos, abuelos y nietos, y está bueno reflexionar así, de manera intergeneracional. Que los centennials, que yo los amo, puedan de dónde venimos nosotros, cómo nos educaron y cómo nosotros fuimos creciendo, cómo fue nuestra adolescencia.

Vos hablas de estar atravesada por generaciones, los que te siguen en Bendita y los más jóvenes, pero te olvidaste de los niños. El otro día te encontré en un video de Panam mientras veía dibujitos con mi hijo que tiene tres años

¡Ay, sí! A mí, una de las cosas que me marcó fue ser la bruja amarga de Panam. Me encanta ese personaje, es hermoso. Hace 12 años que hago la bruja en el show de ella. La primera temporada me agotó y dije, “esto es terrible”, pero cuando terminó, a la semana quería volver. Me encantó hacer giras por todo el país, me pareció algo alucinante. Yo creo que la gira es excusa para viajar por todo el país. Me gusta comer, me gusta tomar y conocer lugares lindos.

Te escucho y pienso que es un presente muy lindo, ¿lo vivís con plenitud?

Estoy revolucionada, lo vivo revolucionada. El unipersonal me da la sensación de cuando tenés un novio nuevo, que estás enamorada. Estoy como muy enloquecida, me emociona subir a un escenario nuevo, me pone nerviosa. Es un riesgo, también. La otra vez, en Córdoba, una persona me dijo, “tu riesgo es inspirador”. Me encantó. Claro, yo trabajo en radio, en tele, y podría seguir así, perfectamente. Salir a hacer esto no es por la plata, es una experiencia que quiero vivir y es catártico, entonces lo estoy viviendo y lo estoy transitando así, de una manera muy visceral.

¿Cuáles son las cosas sobre las que necesitas hacer catarsis: maternidad, trabajo?

En ese orden. En realidad, hago catarsis de todo lo que me fue pasando en mi vida, de los buenos y de los malos momentos. Lo que busco es que, a través de esta revisión que yo hago por mi vida, cada uno reflexione y pueda llevarse algo del unipersonal. La gente tiene mucha participación, ellos hacen el show. Cada espectáculo es distinto, hay mucha participación y se puede charlar. Yo sé que mucha de la gente que me sigue, me sigue a través de “Bendita” y de muchos trabajos qye he hecho a través de los años, y es una buena oportunidad de conocernos y de encontrarnos. Está bueno, estoy disfrutando mucho el encuentro.

¿Y con las redes sociales cómo te llevas? Es otro tipo de encuentro, uno más virtual

En líneas generales, me siento como muy querida por el público. Yo ya estoy un poco acostumbrada al hater y no me gustan. Yo soy muy fan de todos los chicos jóvenes que están cantando ahora y todos tuvieron ataques de pánico y todos padecieron el tema de los haters, entonces yo digo, ¿qué te hace sentarte enfrente de una compu o un celular y decirle a tal o cual persona que es un pelotudo, o ser agresivo? No lo termino de entender demasiado al hater. A ver, a mí no me afecta porque ya tengo el cuero bastante duro, pero igual trato de sacar lo bueno de las redes sociales.

Bueno, vos estás curtida, de alguna manera, porque tenés una carrera que construiste en años, muchos de estos chicos son famosos de la noche a la mañana y no tienen mucho tiempo de curtirse. Tienen ese golpazo de realidad que debe ser agobiante, ahí viene el pánico y la ansiedad

Es el mal de esta era. Por un lado, está buenísimo, porque desde su casa, por ejemplo, Niki (Nicole) estaba en Rosario, el Duki la vio y le dijo “venite a Buenos Aires”. Me perece hermoso como se dio eso, pero claro, la piba explotó de la noche a la mañana y de repente no le fue fácil eso, y lo transitó de esa manera, con ataques de pánico. Para mí es una crack, pero como que hay que cuidarse y protegerse. Nosotros estamos grandes, pero eso llevalo al común de la gente. Imagínate un chico en un colegio que es hateado por sus propios compañeros. Eso me preocupa, un poquitito, de esta era, a pesar de que está buenísimo. Yo subo cosas en Instagram y la gente me comenta. A mí me atacan por vieja y no me importa. El paso del tiempo es inexorable para todo el mundo. ¿Sos joven? Ya se te va a pasar, mi amor. Lo tomo con humor porque yo, de los momentos más tristes o complicados de mi vida, siempre pude reír. El humor, me ha sacado de situaciones complicadas.

