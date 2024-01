Majo Pérez Comalini cumple 20 años en los medios de Mendoza: “La TV no va a desaparecer”

Desde hace 14 años, Majo Pérez Comalini es la conductora de “Cada Día”, el magazine matutino de Canal 9 Televida, el programa con más tiempo en el aire de la televisión abierta de Mendoza. Y aunque tiene años de oficio, cada jornada es un nuevo desafío para ella.

Junto a Coco Gras son los conductores del ciclo que ya es histórico para los televidentes locales. Su carisma y simpatía la han llevado a conquistar al público del otro lado de la pantalla, aunque su pasión por la comunicación comenzó desde niña.

A los 18 años debutó en la radio teniendo su propio programa al aire, y eso la llevó a múltiples oportunidades y experiencias, tanto en la radio como en la televisión.

-Cumplieron 3000 programas con “Cada Día”. ¿Qué representa para vos estar al frente de un programa con tantos años en el aire?

-Justo sacaba cuentas y este año cumplo 20 años de trabajar en los medios, comencé a los 18 en la radio y hace 20 años que no paro de trabajar, y casi 14 años con “Cada Día”. La verdad que me siento muy cómoda haciendo el programa, lo disfruto. Y si bien hace mucho tiempo que está al aire, todos los días es un desafío, porque son contenidos nuevos, y todos los días te llevás una enseñanza, para nosotros que lo hacemos y para la gente que lo ve. El feedback que hay con la gente es maravilloso y no me deja de sorprender cómo me acompañan, cómo aprendo. Pero también entiendo que uno va creciendo y si el día de mañana tengo que tomar otro rumbo lo haré. Es prepararme para eso, porque los intereses van cambiando. Si bien hacemos mucho entretenimiento y la informalidad y formalidad van de la mano, el día de mañana también me veo con otros proyectos.

Ambos son los conductores de "Cada Día".

LA VENDIMIA, LOS PROYECTOS PERSONALES Y UNA ENTREVISTA ANHELADA

En el verano no hay descanso para Majo. Por estos días ya comenzó la producción del Especial de Vendimia, del que se encarga tanto de la producción como la conducción. Una etapa que vive con alegría y que el año pasado coronó con la conducción del Acto Central de la Vendimia.

“Ya estoy armando el especial de Vendimia, vamos a hacer un streaming con las reinas. Me encanta la Vendimia y es un espacio donde estoy más metida con el contenido y la producción”, cuenta la conductora y periodista.

Pero como es común en estos tiempos, Majo también es muy activa en las redes sociales. Comparte a diario su experiencia y sus vivencias personales, acercándose al público y a la gente que la reconoce por la tele.

-Las redes son otro medio que se suma a la tele, además de vos mostrarte como figura pública. ¿Cómo llevás el tema de compartir el día a día por esa plataforma?

-Yo creo que las redes vinieron a potenciar nuestro trabajo, y entiendo que nos tenemos que hacer amigos. Me parece un desafío entender el mundo de las redes y siempre veo el lado positivo, como la inmediatez y cómo con un teléfono podés registrar una noticia o generar una noticia. Y, lejos de competir con eso, me gusta abrazarlo y darle la mano. Eso suma a mi trabajo. Entiendo que las plataformas nos hacen estar a la altura, aprender y crecer. Incluso pienso que la tele no va a desaparecer, por una cuestión de servicio y localía. El servicio que brinda la tele o la radio no te lo da otro canal de comunicación.

-Tuviste oportunidad de cubrir eventos fuera de la provincia, ¿te llegó la posibilidad de probar suerte en un medio nacional en todos estos años?

-Soy una persona que siempre busca crecer y nuevos desafíos. Si el día de mañana llegase una propuesta, lo analizaría. Soy muy familiera y disfruto mucho de dónde trabajo, del canal, el lugar que me han dado siempre. Y me gusta vivir en Mendoza. Por ahí me costaría irme, pero de tener una propuesta lo analizaría. De hecho, me pasó hace muchos años, que me llamaron de Crónica, me hicieron un ofrecimiento, pero después quedó en la nada, porque no me animé. Era más chica, no quería estar lejos de mi familia, no tenía tantas herramientas, no sentía que era el momento y enfrentar a irme. Pero estoy super feliz con lo que hago, trabajo muy libre.

Desde hace 14 años es la conductora del ciclo "Cada Día".

-Vas a cumplir 20 años trabajando en los medios, ¿sos crítica con el camino recorrido?

-Siempre digo que soy mi peor crítica. Lo que venga de afuera no me afecta tanto, porque soy muy exigente conmigo. Y siempre creo que puedo estar mejor preparada. Siempre he tratado de estar a la altura, de aprender. Recuerdo cuando trabajé en la Estación del Sol y tuve que aprender música, porque no era un conocimiento que tenía. Tenía que hablar de bandas que no conocía, entonces me tuve que poner a estudiar para estar al aire. Y eso se agradece porque todo te sirve. Incluso hoy con el programa tengo que estar a la altura de saber de política, de economía, de coyuntura. Si bien soy muy crítica conmigo, quiero estar preparada. Pero pienso que puedo estar mejor.

-¿Te gustaría entrevistar a alguien en particular?

-Tengo muchas pendientes. Pero hoy, si tengo que soñar, me gustaría entrevistar al Presidente Javier Milei. En su momento me hubiese gustado entrevistar a Cristina, o Fabiola como primera dama. También como mujeres, con su mirada. Yo siempre mando mails e intentó llegar a esos personajes. En un momento hice el programa “Yo Soy”, donde entrevistaba a mujeres destacadas. Hice el intento pero no hubo respuesta. Y hoy me gustaría entrevistar a Milei, porque tiene muchos desafíos por delante.

-Frente a cámara siempre tenés que estar con una sonrisa, ¿en qué te aferrás en lo cotidiano para lograr tener un equilibrio?

-Me aferro mucho a mi familia, son mi cable a tierra y me traen a tierra. A mis perros los amo. Y el recuerdo de los valores que me inculcaron mis abuelos, los tengo muy presentes. Mi abuela falleció en febrero del año pasado. Y fue re loco, porque el mismo día que murió me llamaron porque quedé seleccionada para la conducción del Acto Central de la Vendimia. Y fue tremendo, porque era el peor día de mi vida, pero a la vez tenía que dar una respuesta de una oportunidad enorme. Mis abuelos siempre están presentes, tengo un recuerdo hermoso. Ellos fueron dos héroes, Mario y Carmen. Siempre están conmigo, me apoyo en eso cuando tengo algún problema. Y es lógico: tengo días mejores y peores, pero tenés que salir al aire. Me ha pasado de estar angustiada o triste, pero en el aire no se debe notar porque la gente espera otra cosa. Y siempre invoco a mis abuelos, me acompañan en los momentos más lindos y tristes.

Conduce el programa "Cada Día" junto a Coco Gras y un equipo de periodistas.

-Llevás muchos años trabajando y construiste tu propio camino. ¿Sos de cuestionarte la vida en general?

-Sí. Soy súper racional, pero vengo haciendo un trabajo hace tres años de sembrar internamente. Estoy intentando conectar con lo simple, con lo real, madurar, crecer, tener conciencia de lo que uno hace. Y mucha responsabilidad, no solo en el trabajo sino en lo afectivo. Estar conectada a lo que necesita el otro, que la vida no me pase como un día más. Intento conectar con lo que quiero, con lo que me hace feliz, con lo importante. Hago un trabajo espiritual para ser mejor, creo que eso se nota, de tener una conexión real con la vida. De entender que hoy estamos y que mañana no sabemos. Realmente ponerle amor a todo lo que hago, de tener una relación real con mis amigos, familia, con una pareja. Y a no ser tan exigente conmigo, porque a veces te dañás. No es una tarea sencilla, es un trabajo interno para vivir en paz y en armonía con lo que me rodea.

-¿Tenés ocupado el corazón?

-(Ríe) Digamos que está solo, pero abierta, conociendo gente. Estoy convencida de que el amor llega pronto, dure lo que dure. No espero el amor de mi vida, no creo en eso. Son los amores de la vida de uno. Hoy estoy sola, pero conociendo gente. Alguien que realmente tenga ganas de compartir la vida y que ambos nos sumemos. Si eso no pasa, prefiero que siga de largo. Cuando suceda, plantaré una bandera.