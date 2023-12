Una joven hizo un “Wrapped” de sus encuentros amorosos del 2023 delante de sus padres

Una tiktoker española hizo un repaso de sus encuentros amorosos durante todo el 2023. Inspirada en el Wrapped de Spotify, Carla Baquedano repasó la lista delante de sus padres.

En el video de poco más de tres minutos la joven contó que había tenido nueve encuentros. El número sorprendió a sus padres. Depués, procedió a repartir los nueve encuentros en los 12 meses del año.

“En enero y febrero no pasó nada porque estaba empezando el año y estaba muy tranquila y en marzo ya me animé un poco”, dijo entre risas. Detrás de ella sus padres intentan recordar aquellos meses.

Según contó la joven, en mayo y abril no pudo hacer nada porque “era temporada de exámenes”. En los meses del verano europeo, Carla tuvo más encuentros y solo en noviembre no hubo encuentros.

“Ahora en diciembre me he vuelto a animar. Pues ha caído alguno”, dice entre risas. En ese momento el padre se queja porque no ha llevado a nadie a la casa.

“Todos son nueva incorporaciones”, dijo Carla al dar más detalles sobre sus encuentros. Además, habló de las nacionalidades de los jóvenes. “Ocho españoles y un marroquí”, agregó.

Según informó el diario 20 Minutos, Carla tiene 19 años y es de Barcelona. Cuenta con más de 200.000 seguidores en TikTok y se dedica a hacer mucho contenido junto a sus padres.

“Hay que divertirse, qué tienes unos años que hay que divertirse”, aseguró el padre en el último vídeo viral, mostrando el apoyo que le dan a su hija en todas sus decisiones.