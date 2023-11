Spotify Wrapped 2023: cómo ver lo más escuchado del año

Spotify present√≥ su campa√Īa anual #SpotifyWrapped2023 y lanz√≥ el Wrapped 2023, en el que los usuarios pueden descubrir las canciones y los artistas que m√°s escucharon. Adem√°s, la plataforma de m√ļsica public√≥ los rankings de artistas, √°lbumes, canciones, playlists y podcasts m√°s reproducidos en Argentina y en el mundo.

Con el √©xito de los referentes del g√©nero, la cumbia nacional creci√≥ m√°s del 204% en escuchas en la plataforma en Argentina y m√°s del 196% a nivel global desde el a√Īo 2019 al 2023.

Mientras que en el 2022 el artista más escuchado en Argentina fue Bad Bunny, esta vez la cima del ranking tiene al talento local como exponente. Ke Personajes es quien se consagró en el primer puesto por primera vez en su historia, luego de un excelente 2023 para la banda.

Así podés ver tu Spotify Wrapped 2023

A partir de este 29 de noviembre, los usuarios pueden acceder a su experiencia personalizada de Spotify Wrapped 2023 exclusivamente en la aplicaci√≥n m√≥vil de Spotify (iOS y Android). Deben asegurarse que su aplicaci√≥n Spotify est√© actualizada a la √ļltima versi√≥n para poder acceder.

En el Wrapped pod√©s ver las estad√≠sticas de uso de Spotify a lo largo de los √ļltimos meses en forma de historias como si fuera Instagram. Cada diapositiva pod√©s compartirla con otras personas a trav√©s de apps como WhatsApp, TikTok, X o Instagram.

Vale recordar que Spotify creará automáticamente nuevas listas de reproducción personalizadas formadas por las canciones más escuchadas, así podés disfrutarlas cuando quieras.

Spotify Wrapped 2023

Lo m√°s escuchado en Spotify Argentina durante 2023

El artista más escuchado en Argentina durante el 2023 fue Ke Personajes, seguido por Bad Bunny y María Becerra (repite posición de 2022).

Las canciones m√°s escuchadas de este a√Īo en el pa√≠s tambi√©n tuvieron sello argentino. El tema con m√°s streams en el pa√≠s este 2023 es de Big One haciendo ‚ÄúUn Finde | CROSSOVER #2‚Ä≥, junto a Ke Personajes y FMK.

Le siguen ‚ÄúYa no vuelvas (versi√≥n cuarteto)‚ÄĚ de Luck Ra y La Konga, y nuevamente Big One pero esta vez con su ‚ÄúEn la intimidad | CROSSOVER #1‚Ä≥ junto a Emilia y Callejero Fino.

A nivel global, el artista nacional mejor rankeado fue Bizarrap (#47), seguido por Duki (#77), María Becerra (#117), Tini (#180) y Ke Personajes (#184). La famosa “BZRP Music Sessions Vol. 53″, junto a Shakira, ocupó el puesto #9 y fue la mejor posicionada por un argentino en el mundo.

En cuanto a los g√©neros m√°s escuchados, volvi√≥ a ser un gran a√Īo para el RKT y Turreo que creci√≥ m√°s del 766% en Argentina y tambi√©n lo hizo en audiencias internacionales como Espa√Īa y Chile. Los artistas que el a√Īo pasado sorprend√≠an en los rankings locales, este a√Īo ya son un infaltable, con BM a la cabeza y representando.

Acompa√Īan al RKT y Turreo y a la cumbia, el cuarteto, que creci√≥ a la par con una cifra de m√°s de 218% de crecimiento en el pa√≠s desde el a√Īo 2019 al 2023.

En lo que respecta al Top Canciones globales, la canci√≥n m√°s reproducida de 2023 es ‚ÄúFlowers‚ÄĚ de Miley Cyrus con m√°s de 1.000 millones de reproducciones este a√Īo. En el segundo y tercer lugar, respectivamente, est√°n ‚ÄúKill Bill‚ÄĚ de SZA y luego ‚ÄúAs It Was‚ÄĚ de Harry Styles.

Artista de Argentina m√°s escuchado en el mundo durante 2023

Bizarrap (#47)

Top 10 artistas m√°s escuchados en Argentina durante 2023

Ke Personajes Bad Bunny María Becerra Duki Feid Emilia Bizarrap La Konga BM Tini

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes. (Foto de Instagram @emanuelnoir)

Top 10 canciones m√°s escuchadas en Argentina durante 2023

Un finde | CROSSOVER #2 Ya no vuelvas (versión cuarteto) En la intimidad | CROSSOVER #1 MA Los del espacio Pobre corazón - en vivo Rara vez Adiós Yandel 150 MERCHO

Top 10 √°lbumes m√°s escuchados en Argentina durante 2023

Top 10 podcasts m√°s escuchados en Argentina durante 2023

"La Cruda", el podcast de Migue Granados (Foto: @emacombin)

DATOS GLOBALES

Top 10 Artistas m√°s escuchados a nivel mundial en Spotify 2023

Top 10 Canciones m√°s escuchadas a nivel mundial en Spotify 2023

Seguí leyendo: