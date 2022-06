Una influencer publicó la foto más buscada de Piqué: “La fama se te subió a la cabeza, perdedor”

Una influencer publicó la foto “más buscada” de Gerard Piqué tras el rompimiento con Shakira. El futbolista fue visto en una fiesta multitudinaria en Estocolmo, Suecia.

“Piqué iba con una sudadera negra, como todo el mundo”, contó Katrin Zytomierska. En diálogo con el programa Socialité, la joven contó que el español acudió con una mujer rubia y estaba sentado en una grada.

Captaron en foto a Gerard Piqué de fiesta: celebra su etapa de soltero lejos de Shakira (Instagram)

Zytomierska, que también es presentadora de televisión y dueña de un restaurante, se acercó al jugador para pedirle un saludo para su hijo, quien es un gran admirador.

Sin embargo, Piqué se negó y a modo de “venganza” la mujer publicó en Instagram la fotografía en donde se lo ve junto a una misteriosa mujer rubia.

“Escucha, perdedor. Probablemente, todas las chicas de la fiesta querían tener sexo contigo. Pero, cuando te vi, solo pensé en mi hijo. Y fui directo a ti. Te pedí que saludaras a mi hijo. Me dijiste que no. ¿Pero por qué?¿Porque eres un tipo que puede driblar con el balón? Eso no me impresiona mucho”, escribió junto a la fotografía.

“Lo triste es que se te subió la fama a la cabeza, y eso es patético. No eres más que un tipo con un balón. Yo mismo tengo a un chico con un balón. Pero sabes que el karma es jodido y te morderá el maldito culo”, cerró.