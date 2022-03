Insólito: Shakira publicó un tuit sobre Piqué a sus espaldas porque no la deja hablar de ciertas cosas

Shakira y Gerard Piqué supieron combinar sus profesiones con el amor y, a la vez, respetar sus públicos y proyectos. La cantante colombiana la rompe donde sea que vaya a presentarse y el futbolista, da cátedra en cualquier estadio que pise y juegue.

Es cierto que ninguno se refiere a lo talentoso que es el otro pero ahora sabemos el motivo gracias a que la artista se volcó a Twitter para contar varias verdades del jugador del Barcelona, tras la goleada por 4 a 0 al Real Madrid.

Con una selfie en la que sonríe a la cámara y una de sus manos marcando el número 4, Shakira luce radiante y muy feliz. Y en el mensaje expuso: “Gerard no me deja decir estas cosas públicamente”.

A lo que sumó: “Pero solo él con su heroísmo puede jugar así, pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor”.

“No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, escribió orgullosa la artista de 45 años de su esposo catalán de 35.

Shakira mandó al frente a Gerard Piqué

Shakira aseguró que no quiere casarse con Piqué

En diálogo con el podcast “Planet Weird”, Shakira reveló que no quisiera casarse con Gerard Piqué y dio sus razones más que válidas. Dijo que, por un lado, le da “alergia” pensarse en un vestido blanco y, por el otro, no quiere que el futbolista la vea como su mujer y se relaje.

“No quiero que me vea como su mujer, sino más como su chica. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible, eso sí, dependiendo de su comportamiento”, comentó la colombiana.

Shakira y Piqué comparten en las redes los talentos ocultos de sus hijos

Reveló las diferencias que tiene con el futbolista en su intimidad: “Su mente está muy estructurada y la mía no. Me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. Pero las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto”.

Contó también que estuvo cerca de dejar para siempre la música para así dedicarse por completo a la crianza de sus dos hijos, Milan y Sasha: “Son cosas que se le pasan a una por la cabeza en una noche loca, pero para eso está la familia, para ponerte los pies en la tierra. Gracias a Dios que encontré otra vez el incentivo porque ahora tengo más ganas que nunca de salir a cantar y hacer una gira”.