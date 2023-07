Una estadounidense generó polémica en TikTok al contar por qué prefiere vivir en Argentina

Una tiktoker estadounidense compartió un video a su cuenta @yankieenargentina comentando por qué prefiere vivir en Argentina antes que es su país natal. “Ya vi otra forma de vivir y es difícil querer comprar esta cultura de vuelta” escribió en la descripción.

“Me preguntan mucho cómo es que soy yanqui y no me gustaría volver a vivir en los Estados Unidos”, dijo al comienzo del clip en donde destacó cada punto que, para ella, hacen a la Argentina un mejor lugar para vivir que su propio país.

Entonces la joven indicó: “Después de vivir un tiempo en Argentina y ver cómo es el balance entre el trabajo y la vida personal, fue motivo suficiente para que pudiera reconocer aquello que ya no quería en su día a día. No me gusta cómo es acá en Estados Unidos”.

“Acá el tema es trabajar, trabajar y trabajar hasta matarte y disfrutar muy poco”, expresó con un excelente acento argentino. “Incluso, hay gente que después de que se jubilan no pueden sobrevivir y tienen que volver a salir a trabajar”, remarcó.

Las palabras de la joven impresionaron a miles de usuarios de TikTok, ya que contó una realizada poco conocida de Estados Unidos. Muchos quedaron impresionados, pero otros destacaron que “en Argentina pasa lo mismo”. “Acá un montón de gente tiene que seguir laburando después de jubilado porque no les alcanza. Hasta hay personas que tienen más de dos trabajos”, “Hay mucha gente que aún tiene idealizado a los Estados Unidos como un buen lugar para vivir y no aprecian donde están”, “Si en Argentina también pasa lo mismo, pero la diferencia es que acá disfrutamos más de la familia, amigos y juntadas”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Luego, en un comentario, la joven agregó: “En Argentina (por dificultad pronosticar el futuro) la gente disfruta más del momento, en vez de estar pensando en el futuro”.

