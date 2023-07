Intentó enseñarle chino a su tía y el resultado se hizo viral: “Así no se puede aprender”

Una joven intentó enseñarle a hablar chino a su tía, pero la “clase” se tornó imposible. Las dos mujeres no pudieron contener la risa y el video se volvió viral.

“La Galletita china”, una joven cuya madre es española y su padre chino, compartió la secuencia en su cuenta de TikTok donde tiene casi 150 mil seguidores.

La tiktoker intentó enseñarle a su tía los diferentes tonos que tiene el idioma, pero la lección no prosperó. Mientras le mostraba los sonidos, la tía iba haciendo caras que provocaron las carcajadas de ambas.

Ocurre que en el chino mandarín existen cuatro tonos diferentes que, dependiendo de si es una línea recta, ascendente, descendente o curva, cambian el significado de las palabras.

Pero, usar bien los tonos no es fácil y a cada vez que la mujer intentaba pronunciar bien se equivoca. “Es siempre lo mismo”, se quejaba la tía entre risas.

Pese a los fallidos intentos, el video fue todo un éxito en las redes y tuvo miles de reproducciones e interacciones con otros usuarios.

“¡La clase de idiomas más divertida que he visto en mi vida! Así da gusto estudiar”; “No aprendí nada de nada pero me reí mucho”; “Yo tratando de aprender y ellas métale risa así no se puede”; “Así no se puede aprender ehh”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

