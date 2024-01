Una crecida lo arrastró con su camioneta, bromeó sobre la situación y causó enojo en las redes

Manuel Viu, un joven de 22 años de Villa General Belgrano, vivió momentos de peligro cuando su camioneta Ford Ranger fue arrastrada por la crecida de un arroyo mientras intentaba cruzar un vado en medio de una tormenta.

El agua lo llevó por más de un kilómetro, donde su vida corrió peligro. Finalmente, los bomberos de la localidad tuvieron que intervenir utilizando el “efecto péndulo” con un chaleco y una soga para rescatarlo.

A pesar de la arriesgada situación y el esfuerzo de los rescatistas, el joven parece ver la experiencia como una hazaña digna de celebrar. En las últimas horas, compartió una foto en su cuenta de Instagram, donde se lo ve de pie en el techo de su camioneta, ya retirada del cauce del arroyo.

La imagen va acompañada de la frase irónica “Lucky Bastard” (Bastardo Afortunado), desatando una serie de reacciones en redes sociales.

La publicación generó controversia, con algunos seguidores celebrando la suerte y seguridad de Viu, mientras otros expresaron críticas por poner en riesgo a los bomberos durante su rescate. “Creo que no mereces el rescate y arriesgar la vida de los bomberos, espero que hayas pagado por el tiempo y el trabajo. No te hagas el típico creído que se las sabe todas…” comentó un usuario de Instagram con total firmeza.

El muchacho negó que su intento de cruzar el vado haya sido imprudente. “Yo siempre cruzo vados acá, suele haber lluvias intensas y meto la camioneta al lago pero no conté con la fuerza del agua”, indicó en una entrevista con El Doce.

Aunque algunos lo critican, Manuel sostiene que nunca tuvo miedo y que siempre confió en que saldría ileso de la situación. “Miedo no tuve. Estaba tranquilo, sé nadar y al agua no le tengo miedo. Confié en que iba a salir, en ningún momento pensé que me iba a morir”, afirmó.

SEGUÍ LEYENDO: