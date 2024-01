Fuertes críticas hacia un video con datos sensibles de Nicki Nicole y Emilia Mernes

Nicki Nicole y Emilia Mernes son dos de las artistas más destacadas en el género urbano en el país y se han ganado una gran popularidad a nivel internacional. En 2023, Emilia con “.mp3″ y Nicki con “Alma” lograron llegar a un público inmenso y diverso de todo el mundo con sus nuevas y exitosas canciones.

Emilia y Nicki Nicole en el centro de la polémica. / Gentileza

Las cantantes, junto a Thiago PZK, colaboraron en el remix de un éxito de Mesita. Aunque la canción ha alcanzado un gran éxito, superando los 4 millones y medio de reproducciones en YouTube en menos de una semana, el video ha generado controversia debido al uso de información personal de los músicos.

Se trata del videoclip de “Una foto remix”, canción que promete ser un éxito durante el verano ya que su versión original ya suena en todos lados. En cada participación, compartieron capturas de pantalla en las que incluyeron datos sensibles como el peso, medidas y altura de las figuras, lo que generó un fuerte revuelo en las redes sociales teniendo en cuenta que podría llevar a las adolescentes a una comparación con las artistas.

Los detalles polémicos del video de Emilia Mernes y Nicki Nicole

En el caso de Nicki, afirman que mide 1,45 metros y pesa 42 kilos. Mientras tanto, en el caso de Emilia, se menciona que mide 1,64 metros y pesa 55 kilos. Muchas mujeres expresaron su enojo respecto a esta situación, argumentando que hay numerosas jóvenes que siguen a estas destacadas cantantes y que la divulgación de este tipo de datos podría contribuir al desarrollo de trastornos alimenticios.

Entre los comentarios que inundaron las redes sociales, se destacan: “Me parece que no va poner eso, no suma nada, pero es un peso adecuado para su estatura y contextura”, “es necesario poner su peso sabiendo el porcentaje de tca que lamentablemente hay en el país y que su música la consumen en su mayoría adolescentes que son vulnerables a padecerlo?”, “chicas no importa que el peso esté bien para la altura, es un dato irrelevante para poner en un videoclip, no se hagan las tontas tampoco” y muchos más.