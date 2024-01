Un productor sembró el rostro de Javier Milei en un campo de maíz y explicó la razón

Un productor agropecuario de Santiago del Estero sembró la cara del Presidente de la Nación en un campo de maíz. René Ponce Micino quiso brindar apoyo a Javier Milei pese a que el mandatario planea subir las retenciones.

“Es para que lo vea Elon Musk desde el satélite”, contó a diario La Nación el productor de la localidad de Bandera. Esta no es la primera vez que Micino “dibuja” una figura en el campo, el año pasado sembró la Copa del Mundo en el mismo lote de maíz.

La imagen del momento de la siembra del maíz - Foto La Nación

“La idea de esta campaña fue hacer la imagen del presidente, para mostrar el apoyo desde el agro, más allá de que las medidas recientes [como el anuncio de una suba de retenciones] impactaron negativamente en los márgenes agrícolas, especialmente en maíz, como es el caso de este lote”, dijo.

El diseño está hecho en un lote de 235 hectáreas. Sin embargo, el rostro de Milei alcanza en total 60 hectáreas aproximadamente.

“El maíz es fundamental en la rotación, en el norte argentino y gran parte de la Argentina se realiza 50% maíz y 50% soja, para lograr sistemas sustentables en el tiempo. Por eso es que casi no hay alternativas al maíz y otros cultivos opcionales no tienen mercado o no hay suficiente avance genético”, aclaró.

También sembró la Copa del Mundo - Foto La Nación

“Tenemos la esperanza que va a ser un año húmedo, de buenos rindes, y que entre todos, cada uno desde su lugar, haga un aporte para que la Argentina vuelva a ser un gran país”, explicó Micino.

Además, el productor aprovechó la oportunidad para hablar de los costos de producción que tienen en esa provincia por la gran distancia que hay entre el campo y el puerto y el precio de algunos insumos, como el caso del fertilizante.