Un tiktoker español se mostró desconcertado por una palabra que usan los argentinos: “¿qué significa?”.

Cada sociedad tiene sus propias particularidades y matices que solo aquellos que las experimentan pueden comprender completamente. Esto fue lo que le sucedió a un visitante español en Argentina, quien se sorprendió y confundió por una palabra que, según cuenta, es muy común en el país pero cuyo significado no logra entender por completo. A través de un video, este hombre explicó los diversos usos que los argentinos dan a esta misteriosa palabra, generando risas en las redes sociales.

El influencer español Marsal, conocido por sus publicaciones sobre fútbol, viajes y gastronomía en Tiktok e Instagram, recientemente visitó varias provincias de Argentina, quedando impresionado por los paisajes y los estadios del país. Siendo alguien que comparte todo lo que hace en sus redes sociales, esta vez decidió dedicar un video a lo que llama “un misterio sin resolver”. En él, explicó que los argentinos usan la palabra “tuki” para diversas acciones y todavía no comprende su verdadero significado.

“Bienvenidos a un misterio sin resolver de la cultura argentina y de los argentinos”, comenzó en su publicación y agregó: “Hay una palabra que no sé qué significa, pero la utilizan mucho, y les voy a poner varios ejemplos para que veáis en qué momentos la utilizan”.

Luego de contar que no sabe si se escribe “tuki” o “tuqui”, dio algunos casos en los que es usada y que lo desconciertan mucho más.

“La utilizan cuando se ponen perfume (hace el gesto del atomizador), si echan aceite a la comida, ‘tuki, tuki’ o incluso, cortándome el pelo, el peluquero me dijo ‘tuki’, hemos terminado ¿qué será la palabra ‘tuki’, realmente?”.

El video se hizo viral en redes y a muchos les costó explicarle el significado exacto de la palabra. La mayoría le dijo que se trataba de “un toque, un touch” pero le aconsejaban que no lo encuadre en un significado en concreto.

Algunos de los comentarios de la publicación fueron: “Argentina, no lo entenderías”, “Te faltó el " PipiCucu”. Ese es otro típico vocablo argentino”, “La verdad es que la usamos cuando nos parece. No hay un momento justo, pero cada uno lo sabe y tuki!”, “No lo entenderías. Viene en el ADN”, ¿Y la palabra “coso”? ¡Te la recomiendo!”.