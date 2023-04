Una abuela se comió un tostado de jamón y queso en viernes Santo sin darse cuenta y su reacción se hizo viral

Una mujer, que había ido a merendar con una de sus nietas, se comió un tostado de jamón y queso en Viernes Santo. La abuela se mostró arrepentida, pues según la tradición católica, en Semana Santa hay que cumplir con el ayuno de no comer carne

En el video que compartió su nieta Antonella Peris, en su cuenta de TikTok, mostró los audios de su abuela Susana: “Era solo una fetita apenitas transparente. Preguntale a Mori o a Anto, era puro queso el tostado”, dijo la mujer. Su nieta y la madre mandaron una foto tentadas por el audio que recibieron.

“Ay, Dios me perdone, no me di cuenta”, agregó. El momento fue aún más gracioso cuando mandó un audio diciendo que iba a rezar “por lo menos diez Padre Nuestro”.

De fondo, se oye al abuelo de Antonella acotar: “Un rosario entero tenés que rezar” a lo que Susana respondió que no, porque el Rosario es muy largo, pero diez Padre Nuestro “sí o sí”.

La publicación cosecha casi 1 millón de reproducciones y más de 100 mil ‘me gusta’ en la plataforma china de videos cortos. En el post hubo comentarios de todo tipo apoyando a la abuela Susana.

“Mi abuela al principio se preocupaba, después me decía ‘hija, después de los 70 años Dios te perdona’”, “lo importante no es lo que entra por nuestra boca, si no lo que sale de ella” y “no es lo que sé come, Dios te va a perdonar siendo buena persona, ayudando a las personas”, fueron algunos de los comentarios.