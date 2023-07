Un enfermero explicó porque no debes dejar la pizza fuera de la heladera

Un enfermero español, contó por qué no tienes que dejar la pizza afuera de la heladera durante toda la noche. Jorge Ángel comparte contenido de salud en sus redes sociales donde tiene 5.4 millones de seguidores.

En uno de sus últimos vídeos comentó que la conservación incorrecta de las sobras de la comida puede generar una conocida enfermedad, que año a año afecta a miles de personas.

“¿Dejar la pizza fuera hasta el día siguiente? Lo típico que hacemos al cenar con los colegas. La guardamos en una caja y al día siguiente te la desayunas con el café”, planteó el enfermero en TikTok.

“Se ha visto que en toda la noche se acumulan cientos de bacterias y al final te puede dar perfectamente una gastroenteritis con vómitos, diarrea, etcétera”, explicó.

Por esta razón, el enfermero les aconsejó a sus seguidores que tengan mejores métodos de conservación. “Lo mejor es no tenerla más de dos horas fuera y guardarla en la heladera”, dijo.

“¿Si es invierno no se puede dejar fuera?”; “Yo me la encontré llena de hormigas al día siguiente”; “No sabe igual si la pones en la nevera”; “Toda la vida y nunca me dio nada”, comentaron los usuarios de la red.

