Apuntan a medidas de higiene para prevenir casos de gastroenteritis

En los últimos días se ha notado un marcado aumento de cuadros de gastroenteritis en especial en niños y adolescentes. Aunque los especialistas aseguran que se trata de la patología prevalente y habitual de la época. Vómitos, diarrea y fiebre, en algunos casos, son los síntomas de esta enfermedad, que puede contagiarse y que se previene principalmente con medidas de higiene y lavado de manos.

En referencia a este tema la doctora Natalia Sánchez Zapponi, jefa del servicio de Emergencia del Hospital Pediátrico Doctor Humberto Notti, explicó: “Antes los cuadros respiratorios eran más frecuentes en el invierno y los cuadros gastrointestinales en el verano. Pero en los últimos 3 o 4 años, en los que las circulaciones virales hacen que, tanto las gastroenteritis como los cuadros respiratorios se generen durante todo el año, no sean tan estacionales. Pueden ir variando los virus que la producen, pero se producen durante todo el año, y si bien está terminando el verano, es la patología prevalente, habitual de la época”.

Aclaró que los virus que pueden producir las gastroenteritis son millones. Los más frecuentes son enterovirus, pero no se determinan por los estudios de laboratorio. Lo más frecuente, es que los cuadros de gastroenteritis estén producidos, en este momento, por enterovirus. “El rotavirus y el adenovirus, no se están detectando, no hay ningún brote en este momento”.

En cuanto a las causas que provocan esta patología la profesional detalló: “Las gastroenteritis pueden ser producidas por trasgresión alimentaria y también de origen infeccioso, estas últimas pueden ser por cuadros virales o por cuadros bacterianos. Los cuadros bacterianos, donde la gastroenteritis tiene ciertas características que nos hacen pensar que son de ese origen, como una diarrea con sangre, son las que probablemente requieren alguna intervención más allá de la dieta”. Y agregó que las virales, que son el 90% de las gastroenteritis infecciosas, así como vienen hay que esperar que se vayan solas, porque los virus no se medican, y si lo que se hace son los tratamientos de sostén que constan de hidratación, dietas astringentes, y todas las medidas para que el niño no se vaya a deshidratar”.

En referencia a los síntomas por gastroenteritis, Sánchez Zapponi explicó que en caso de tratarse de un cuadro por transgresión alimentaria los síntomas son vómito y diarrea, lo cual puede llevar a la deshidratación, que es la complicación más frecuente. Ahora, si es por un cuadro viral o bacteriano, suele agregarse fiebre.

“En el cuadro viral lo único que hay que hacer es medida de sostén, dieta, abundante líquido para evitar la deshidratación, y antitérmico en caso de fiebre, baños con agua tibia, paños de agua fría en la frente, región inguinal, abdominal. La fiebre puede durar entre 48 hs y 72 hs fácilmente mientras va evolucionando el cuadro. Las gastroenteritis tienden a no medicarse”, manifestó la doctora en referencia al tratamiento.

Asimismo, en cuanto al contagio, la jefa del servicio, expresó: “Todo cuadro viral es frecuente que se disemine en la familia o con los compañeros de colegio. Como médicos vemos si tiene epidemiología viral positiva, le consultamos al paciente si alguien más en la casa está padeciendo los síntomas, si es así, se tiene epidemiología viral positiva. Es muy frecuente que cuando hay cuadro viral el resto del núcleo, con el que la persona se relacione, pueda llegar a contagiarse. Cuando los cuadros son bacterianos, generalmente no sucede esto, es la única persona la que está enferma”.

Frente a este aumento de casos Paula A. de San Martín contó: “Mi hija de 3 años comenzó con diarrea y descompostura. Creímos que era algo que le había caído mal, pero al día siguiente estuvimos en un almuerzo, y al otro día mis sobrinos, tres de ellos adultos, y mi mamá, terminaron también con síntomas. Todos con descomposturas muy fuertes, vómitos, y algunos con fiebre”.

“Cuando la vio nuestro pediatra a mi hija, me dijo que se trataba de un virus y que estaba circulando. Lo más probable, creo, es que lo haya traído de la guardería”, aseguró la mujer.

PREVENCIÓN

En cuanto a la prevención de los cuadros de gastroenteritis la profesional explicó: “Generalmente las gastroenteritis se transmiten a través de la vía fecal oral, esto que quiere decir, la persona está con diarrea, va al baño, no se lava las manos y después tocó o preparó un alimento, que además comen el resto de los integrantes de la familia. La persona enferma tenía las manos contaminadas y lo más probable es que ese bichito lo transmita al alimento que preparó y el resto de la familia se contagia. Lo mismo sucede con los niños en las escuelas, van al baño no se lavan las manos, se prestan los útiles, se los llevan a la boca, etc. y se produce el contagio”.

Y subrayó: “Por eso las medidas de higiene son fundamental, las medidas de higiene que hemos aprendido con la pandemia, lavado de mano, higienizar bien los alimentos, ir al baño y lavarse las manos, alcohol en gel. Estas son medidas que, en la vida diaria, más allá de la pandemia, tendríamos que tener en cuenta no solo por el Covid sino por las otras patologías”.

ALIMENTOS

“Si hablamos de que la gastroenteritis es por una trasgresión alimentaria puede ser que ese alimento esté contaminado con algún virus o bacteria y al ingerirlo no produzca un cuadro de intoxicación alimentaria. Por otro lado, puede ser solo una trasgresión alimentaria porque el niño o el adulto ingirió comida chatarra”, explicó Sánchez Zapponi.

Y recalcó: “Con respecto a la cocción de la carne, este punto va más aparejado a prevenir, sobre todo, el síndrome urémico hemolítico, las carnes tienen que estar bien cocidas porque eso hace que, si la bacteria está contaminando ese alimento, se muera a través de la cocción”.