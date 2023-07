Una DJ puso a Mercedes Sosa en el festival de electrónica más importante del mundo y la reacción del público sorprendió

El famoso festival de música electrónica Tomorrowland, realizado en Flandes, Bélgica, llegó a su último día con un momento inesperado y conmovedor cuando la DJ española Indira Paganotto abrió el escenario con una sorprendente selección musical. En un gesto que cautivó a los argentinos, la talentosa DJ decidió rendir un sentido homenaje a Mercedes Sosa.

La elección de Paganotto dejó atónitos a los presentes y usuarios de las redes sociales, ya que en lugar de los temas de música electrónica característicos del festival, comenzó su set con una canción de Mercedes Sosa. La artista sorprendió a todos al “pinchar” un tema de la cantante argentina, cuyas letras y música trascendieron fronteras y emocionado a millones de personas en todo el mundo.

El emotivo momento fue compartido en las redes sociales por una joven que se mostró maravillada por el tributo de Indira Paganotto a la música de Mercedes Sosa. En el video compartido en Twitter, se puede observar cómo la audiencia se sumergió en una experiencia única al escuchar la voz de la tucumana en medio del festival de música electrónica.

“Mercedes Sosa llegó a la Tomorrowland. La DJ es la española Indira Paganotto y abrió el día 3. Me vuelvo loca” escribió la usuaria de Twitter @martinagarbarz.

Los usuarios enloquecieron con Mercedes Sosa sonando en Tomorrowland. Foto: captura.

TOMORROWLAND:

Tomorrowland, uno de los eventos más importantes de la música electrónica, es organizado por las empresas propias del festival, We Are One World y Tomorrowland Foundation, en colaboración con la promotora estadounidense LiveStyle. A lo largo de sus días de duración, reúne a más de 400,000 asistentes provenientes de casi 200 nacionalidades distintas, consolidándose como un fenómeno global que trasciende fronteras culturales.

Ayer finalizó la dieciseisava edición del festival. Foto: Tomorrowland.

El primer festival se celebró en 2005 y a partir de ese año se realiza todos los años en distintos lugares del mundo. En el 2020 y 2021 se canceló debido a la pandemia del COVID-19.

