En medio de los rumores de crisis, Rodrigo de Paul mostró su nuevo tatuaje dedicado a Tini

El campeón del mundo, Rodrigo De Paul, dio que hablar en las redes sociales con su reciente publicación en Instagram. Durante una gira con el Atlético Madrid por Corea del Sur, el “Motorcito” de la Selección Argentina compartió una serie de fotos para agradecer el cariño de los fanáticos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el tatuaje que mostró en una de las imágenes. En su torso, justo arriba de su ombligo, se puede apreciar la palabra “Tini”. Todo indica que el mediocampista se tatuó el apodo de su novia, la cantante y actriz Tini Stoessel.

"Tini" el nuevo tatuaje de Rodrigo De Paul. Foto: Instagram / @rodridepaul.

Este nuevo tatuaje despejaría cualquier rumor sobre una posible separación entre la pareja, ya que en publicaciones anteriores no tenía este diseño en su piel. Además del nombre de su novia, también se hizo un tatuaje de un sol, un poco más a la derecha, a la altura de sus costillas.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar ante la revelación de este tatuaje. Los comentarios en la publicación de Instagram estallaron con sorpresa y diversas opiniones. Algunos usuarios expresaron su alegría por la relación de la pareja, mientras que otros opinaron con humor y sarcasmo.

Foto: captura de pantalla.

“Gracias korea por el cariño!! Nos seguimos preparando para una gran temporada. Ahora 🇲🇽🇺🇸!!”, escribió Rodri en la publicación, pero los comentarios se llevaron el protagonismo: “Dice tini el tatuaje mori si es que es así me muero muerto”, “Soy yo, o arribita del ombligo dice “tini”??”, “te entiendo rodri, yo también estoy enamorada de tini”, “Alguien pudo ver el nombre de Tini”, “Cómo te vas a tatuar Tini, querés q me mueraa”, “Todos pensando si dice Tini o no yo sin entender por qué el escudo todavía no le clavo la 3er estrella” fueron algunos de los comentarios más destacados.

