Ángel De Brito dio nuevas informaciones sobre la supuesta separación de Tini y De Paul: “No me contestó”

En la tarde de ayer, Paula Varela aseguró que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul habría tomado caminos distintos debido a sus proyectos de vida, que son diferentes. Esto, hizo que surjan fuertes rumores de crisis entre ellos.

No es la primera vez que circulan estas versiones a lo largo de esta relación. Sucede que la cantante y el futbolista se ausentaron de las redes por unos días y ahí, los medios y varios usuarios comenzaron a especular con una posible ruptura.

El periodista desmintió la información sobre la ruptura de De Paul y Tini

Paula Varela tiró la bomba en su cuenta de Twitter: “Último momento, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están separados” y dio detalles unos minutos después: “Ninguno dejó de amar al otro, pero en algún punto los proyectos que tienen donde él es padre y está en otra etapa de su vida, ella que tiene algunas cosas por delante y habría pasado por problemas de salud que los fueron distanciando y están en momento de reelección de caminos”.

Pasadas unas horas, en LAM, Ángel De Brito, quien es íntimo amigo de la familia Stoessel, contó toda la verdad acerca de esta presunta ruptura. “Le escribí a Tini y Todavía no me contestó”, comenzó diciendo el periodista. Sin embargo, desmintió completamente a su colega: “Paula Varela dice que están separados. A mí otra gente me dijo que no, que estaban tomando hoy mates lo más bien”.

Tini agradeció a sus fans todo el amor que le dan

En medio de todo este revuelo, desde España, donde ha brindado shows y confesó hace unos días que pasa tiempo con su novio, Tini escribió en su perfil de Twitter, pero les habló directamente a sus fans, sin mencionar a De Paul: “Gracias por todo el amor que me dan, gracias por esta gira por España que tanto disfrutamos. Lxs amo y estoy muy agradecida de verdad por todo el cariño que a distancia y en persona me dan”.

