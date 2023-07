Un científico ruso se perforó el cráneo “para controlar sus sueños”

Un científico ruso asegura haberse operado la cabeza en el comedor de su casa para “controlar sus sueños”. A través de su cuenta de Twitter Michael Raduga, contó como fue el doloroso proceso.

Aunque Raduga es un estudioso del sueño REM, la parálisis del sueño y los sueños lúcidos, no posee formación médica. No obstante, esto no fue impedimento para el científico.

Foto Twitter Michael Raduga

“Por primera vez en la historia, realizamos una estimulación eléctrica directa de la corteza motora del cerebro durante el sueño REM, los sueños lúcidos y la parálisis del sueño”, explicó en su cuenta de Twitter.

“Los resultados abren fantásticas perspectivas para futuras tecnologías de control de sueños”, aseguró. Raduga hizo varias publicaciones, donde fue contando el desarrollo del procedimiento y adjuntó una serie de fotografías en las que se lo ve herido y ensangrentado.

Incluso, dijo que para hacer la operación se había apoyado en varios videos de cirugía cerebral que encontró en YouTube y practicó con algunas ovejas.

Foto Twitter Michael Raduga

Sin embargo, luego de cinco semanas se quitó el electrodo y afirmó que busca personas “dispuestas a hacerse un implante cerebral para tener sueños lúcidos más eficientes”. “Me alegro de haber sobrevivido, pero estaba preparado para morir”, confesó.

