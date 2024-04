Insólito: una mujer asegura que su hijo parece un hombre lobo porque se comió un gato estando embarazada

Una mujer, cuyo hijo nació con una extraña enfermedad conocida como hipertricosis, asegura que el niño parece un hombre lobo porque ella comió gato durante el embarazo.

El extraño caso, que mezcla realidad con superstición, ocurrió en Apayao, Filipinas. Según informó el Daily Star, Alma Gamongan es una mujer muy supersticiosa y cree que la enfermedad de su hijo es producto de una maldición.

Durante el embarazo, la mujer tuvo antojo de gato montés. En Filipinas existe un plato local, muy poco habitual, que incluye a este animal entre los ingredientes.

El niño tiene una rara condición médica llamada hipertricosis, con sólo 50 casos reportados en todo el mundo desde la Edad Media - Foto Daily Star

Para “saciar” su incontrolable antojo, la madre de Jared buscó un gato negro con sus amigos del pueblo y lo cocinaron con hierbas.

Cuando el pequeño nació, la mujer y su familia se sorprendieron al ver que tenía una cabellera abundante, patillas negras y vello que cubre su rostro, cuello, espalda y brazos.

Inmediatamente asociaron la apariencia del chico con el episodio del gato. Sin embargo, los médicos le explicaron que el niño tiene una rara condición médica llamada hipertricosis, con sólo 50 casos reportados en todo el mundo desde la Edad Media.

“Me culpé cuando él nació por los antojos que tenía en el embarazo. Me sentí muy culpable. Pero hace poco los médicos me dijeron que no estaba relacionado”, dijo la mujer, quien describió a Jared como un niño alegre y juguetón.