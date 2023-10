Su novio le dijo que iba a llegar tarde, sospechó que algo extraño pasaba y lo descubrió en un hotel con una mujer

Una joven sospechaba que su novio lo estaba engañando así que decidió seguirlo para confirmar sus teorías. A través de sus redes sociales, Savana Miles hizo una crónica de la infidelidad y se volvió viral.

“Mi novio me dijo que se iba tarde y que no estaba en casa. Apagó su ubicación, apagó su teléfono y miro dónde estaba… Está en un maldito Holiday Inn Express”, contó la joven oriunda de Florida.

Savana mostró la fachada del hotel y el auto de su novio detenido en el estacionamiento. “Mis malditas fotos están pegadas en tu auto y aun así decides engañarme”, dijo la mujer mientras mostraba el vehículo.

Lejos de olvidar la situación, Savana decidió permanecer en el estacionamiento y esperar que su pareja saliera del hotel que había pagado.

“Literalmente atrapé a este hombre engañándome”, escribió junto al video donde se ve al sujeto junto a otra mujer. Pero eso no fue la peor parte, tras la ruptura la joven tuvo que compartir dos semanas en la misma casa que su ex, porque el hombre no tenía dinero para ir a otro lado.

“No sé si estás en Florida, pero estoy cerca si necesitas una amiga”; “¿Por qué le darías otras dos semanas después de lo que hizo? Sus acciones tienen sus consecuencias ya no son tu problema”; “¡No! No tienes que jugar a ser compañera de cuarto de un hombre que te ha hecho tanto mal. Te está manipulando”; “Él podría compartir habitación con ella. Seguro que no se quedaría bajo mi techo”, comentaron algunos usuarios.

