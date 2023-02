Silvina Luna necesita un trasplante de riñón de urgencia y preocupa su salud

Silvina Luna lleva meses con su salud comprometida y en las últimas horas informaron que necesita un trasplante de riñón porque los suyos “no funcionan”. La actriz, casi a diario se realiza diálisis para poder seguir adelante y todo sería consecuencia de la mala praxis de la intervención de Aníbal Lotocki.

Silvina se sometió hace varios años una cirugía estética en manos de Lotocki, quien le inyectó metacrilato en los glúteos generándole secuelas complicadas y permanentes en su salud, las que se incrementaron con el tiempo.

En Intrusos, el Guido Zaffora contó que la artista lleva dos años ocupándose a pleno de su salud y confirmó que la trasplantarán en cuanto consigan un donante, ya que está en la lista de espera del Incucai.

“Esto lo cuento porque ella me autoriza porque se lo pregunté, ella me lo contó hace unos días y mirando el programa me dice ‘bueno, quiero que lo cuentes’, porque me dice ‘hace doce años me cambió la vida’, Silvina está en diálisis porque sus riñones dejaron de funcionar y Silvina Luna se tiene que trasplantar”, contó Zaffora.

“Por este hombre (Lotocki) ella está haciendo un tratamiento, se tiene que enchufar en una máquina tres veces por semana cuatro horas, le dejaron de funcionar los riñones, está en diálisis”, reveló.

Silvina Luna habló de su estado de salud.

“A ella le cuesta contarlo porque hay gente que lo sigue avalando y la juzga a Silvina por las palabras de este médico”, sumó el periodista,

Además, resaltó que Silvina Luna no puede trabajar y por eso en el último tiempo solo hizo apariciones esporádicas en televisión. Incluso, cuando participó de El Hotel de los Famosos, debió abandonar el programa porque su salud no le permitió continuar.

Qué hizo el metacrilato en el cuerpo de Silvina Luna

Silvina Luna fue una de las tantas mujeres que denunció al condenado por la justicia, Aníbal Lotocki, por mala praxis. A la actriz le inyectó metacrilato en los glúteos generándole secuelas complicadas y permanentes en su salud.

En 2010, Luna decidió quitarse algo de grasa corporal por medio de una liposucción y agregársela en la cola para darle más volumen. Como con el tiempo esta se reabsorbe, la sugerencia del cirujano plástico fue adicionarle metacrilato para lograr un relleno irreversible.

¿Qué es el metacrilato? Según el doctor Ricardo Hoogstra, cirujano estético, “El polimetilmetacrilato, también conocido por sus siglas PMMA, es un plástico.

En medicina se utiliza la resina de polimetilmetacrilato para la fabricación de prótesis óseas y dentales. Su uso como material de relleno fue aprobado por la FDA y el ANMAT. En Argentina, esta sustancia está aprobada por el ANMAT para la marca Metacrill.

En EE.UU. se halla aprobado por la FDA para el producto Artefill. Microesferas de PMMA son usadas frecuentemente para el relleno de surcos y depresiones faciales”.

Esta práctica trajo complicaciones graves tales como muertes por embolia pulmonar. Luego, médicos argentinos descubrieron que los granulomas producidos por el polimetilmetacrilato elevan los niveles de calcio en sangre, lo que produce distintos grados de insuficiencia renal.