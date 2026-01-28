Si dormís mal durante la semana, este hábito simple puede mejorar tu descanso desde hoy

Dormir mal de lunes a viernes es más común de lo que parece. El sueño , el estrés , las pantallas y los hábitos nocturnos suelen desordenarse durante la semana laboral y afectan la calidad del descanso . La buena noticia es que existe un hábito simple, al alcance de cualquiera, que puede mejorar el sueño desde el primer día.

Construyó un avión a los 14 años, se convirtió en física y hoy busca probar que el universo es un holograma

Según la psicología, las personas que crecieron entre 1960 y 1970 aprendieron estas 9 lecciones de vida

La ciencia del sueño coincide en un punto central: lo que hacés en la última hora antes de dormir define cómo dormís .

El hábito más efectivo no es acostarse más temprano, sino establecer una hora fija para desconectarse de estímulos .

Esto implica, idealmente, apagar pantallas, bajar luces intensas y evitar actividades mentalmente demandantes al menos 60 minutos antes de acostarte .

Las pantallas emiten luz azul, que interfiere con la producción de melatonina , la hormona que le indica al cerebro que es hora de dormir. Cuando la melatonina se retrasa, el sueño se vuelve más liviano, fragmentado y cuesta conciliarlo.

Además, el contenido que consumimos por la noche mantiene al cerebro en modo alerta.

Aunque el cuerpo esté cansado, la mente sigue activa, lo que explica por qué cuesta “desconectar” al acostarse.

Reducir estímulos permite que el sistema nervioso pase gradualmente de la activación al descanso.

Qué hacer en esa hora para dormir mejor

La clave no es “no hacer nada”, sino hacer actividades que preparen al cerebro para dormir. Algunas opciones efectivas son:

Leer algo liviano en papel

Escuchar música tranquila

Estiramientos suaves o respiración lenta

Preparar la ropa o el día siguiente

Ducha tibia con luz tenue

Estas acciones le dan al cerebro una señal clara de cierre del día.

image

Por qué dormir mal entre semana no se arregla el fin de semana

Muchas personas intentan compensar durmiendo más los sábados y domingos. Sin embargo, esto desajusta el ritmo circadiano y suele empeorar el sueño de los días siguientes.

Dormir mejor durante la semana depende más de la regularidad que de la cantidad total de horas.

Un ritual nocturno estable ayuda a que el cuerpo anticipe el descanso, incluso en días estresantes.

Cuándo empezar a notar cambios

En muchas personas, este hábito mejora:

El tiempo que tarda en conciliar el sueño

La cantidad de despertares nocturnos

La sensación de descanso al despertar

No es una solución mágica, pero sí una de las más rápidas y sostenibles para mejorar el sueño cotidiano.