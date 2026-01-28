28 de enero de 2026 - 10:17

Si dormís mal durante la semana, este hábito simple puede mejorar tu descanso desde hoy

Ajustar un solo hábito nocturno puede ayudarte a dormir mejor incluso en semanas exigentes. Los detalles sobre un buen descanso, aquí.

Si dormís mal durante la semana, este hábito simple puede mejorar tu descanso desde hoy
Por Andrés Aguilera

Dormir mal de lunes a viernes es más común de lo que parece. El sueño, el estrés, las pantallas y los hábitos nocturnos suelen desordenarse durante la semana laboral y afectan la calidad del descanso. La buena noticia es que existe un hábito simple, al alcance de cualquiera, que puede mejorar el sueño desde el primer día.

Leé además

Según la psicología, las personas que crecieron entre 1960 y 1970 aprendieron estas 9 lecciones de vida.

Según la psicología, las personas que crecieron entre 1960 y 1970 aprendieron estas 9 lecciones de vida

Por Cristian Reta
Los trabajos de Sabrina fueron citados por Stephen Hawking, ganando reputación dentro de la comunidad científica.

Construyó un avión a los 14 años, se convirtió en física y hoy busca probar que el universo es un holograma

Por Cristian Reta

El hábito clave: respetar una “hora de desconexión”

La ciencia del sueño coincide en un punto central: lo que hacés en la última hora antes de dormir define cómo dormís.

El hábito más efectivo no es acostarse más temprano, sino establecer una hora fija para desconectarse de estímulos.

Esto implica, idealmente, apagar pantallas, bajar luces intensas y evitar actividades mentalmente demandantes al menos 60 minutos antes de acostarte.

image

Por qué este hábito funciona tan rápido

Las pantallas emiten luz azul, que interfiere con la producción de melatonina, la hormona que le indica al cerebro que es hora de dormir. Cuando la melatonina se retrasa, el sueño se vuelve más liviano, fragmentado y cuesta conciliarlo.

Además, el contenido que consumimos por la noche mantiene al cerebro en modo alerta.

Aunque el cuerpo esté cansado, la mente sigue activa, lo que explica por qué cuesta “desconectar” al acostarse.

Reducir estímulos permite que el sistema nervioso pase gradualmente de la activación al descanso.

Qué hacer en esa hora para dormir mejor

La clave no es “no hacer nada”, sino hacer actividades que preparen al cerebro para dormir. Algunas opciones efectivas son:

  • Leer algo liviano en papel

  • Escuchar música tranquila

  • Estiramientos suaves o respiración lenta

  • Preparar la ropa o el día siguiente

  • Ducha tibia con luz tenue

Estas acciones le dan al cerebro una señal clara de cierre del día.

image

Por qué dormir mal entre semana no se arregla el fin de semana

Muchas personas intentan compensar durmiendo más los sábados y domingos. Sin embargo, esto desajusta el ritmo circadiano y suele empeorar el sueño de los días siguientes.

Dormir mejor durante la semana depende más de la regularidad que de la cantidad total de horas.

Un ritual nocturno estable ayuda a que el cuerpo anticipe el descanso, incluso en días estresantes.

Cuándo empezar a notar cambios

En muchas personas, este hábito mejora:

  • El tiempo que tarda en conciliar el sueño

  • La cantidad de despertares nocturnos

  • La sensación de descanso al despertar

No es una solución mágica, pero sí una de las más rápidas y sostenibles para mejorar el sueño cotidiano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

despues de los 60 anos, ¿es mejor levantarse temprano o dormir mas?

Después de los 60 años, ¿es mejor levantarse temprano o dormir más?

Por Andrés Aguilera
El reciclaje con truco mejora la organización del hogar usando tubos de cartón.

Por qué cada vez más personas guardan los tubos de cartón del papel higiénico en casa

Por Ignacio Alvarado
Según la ciencia, estas son las actividades domésticas que tenés que evitar en una tormenta eléctrica.

Según la ciencia, las personas que se duchan o lavan los platos durante una tormenta corren serio peligro

Por Sofía Serelli
La ciencia lo confirma: la heladera transforma los carbohidratos del arroz y la pasta.

No lo tires: el arroz y la pasta de ayer pueden ser más saludables que hoy

Por Sofía Serelli