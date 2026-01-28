Si dormís mal durante la semana, este hábito simple puede mejorar tu descanso desde hoy

Dormir mal de lunes a viernes es más común de lo que parece. El sueño, el estrés, las pantallas y los hábitos nocturnos suelen desordenarse durante la semana laboral y afectan la calidad del descanso. La buena noticia es que existe un hábito simple, al alcance de cualquiera, que puede mejorar el sueño desde el primer día.
El hábito clave: respetar una “hora de desconexión”
La ciencia del sueño coincide en un punto central: lo que hacés en la última hora antes de dormir define cómo dormís.
El hábito más efectivo no es acostarse más temprano, sino establecer una hora fija para desconectarse de estímulos.
Esto implica, idealmente, apagar pantallas, bajar luces intensas y evitar actividades mentalmente demandantes al menos 60 minutos antes de acostarte.
Por qué este hábito funciona tan rápido
Las pantallas emiten luz azul, que interfiere con la producción de melatonina, la hormona que le indica al cerebro que es hora de dormir. Cuando la melatonina se retrasa, el sueño se vuelve más liviano, fragmentado y cuesta conciliarlo.
Además, el contenido que consumimos por la noche mantiene al cerebro en modo alerta.
Aunque el cuerpo esté cansado, la mente sigue activa, lo que explica por qué cuesta “desconectar” al acostarse.
Reducir estímulos permite que el sistema nervioso pase gradualmente de la activación al descanso.
Qué hacer en esa hora para dormir mejor
La clave no es “no hacer nada”, sino hacer actividades que preparen al cerebro para dormir. Algunas opciones efectivas son:
Leer algo liviano en papel
Escuchar música tranquila
Estiramientos suaves o respiración lenta
Preparar la ropa o el día siguiente
Ducha tibia con luz tenue
Estas acciones le dan al cerebro una señal clara de cierre del día.
Por qué dormir mal entre semana no se arregla el fin de semana
Muchas personas intentan compensar durmiendo más los sábados y domingos. Sin embargo, esto desajusta el ritmo circadiano y suele empeorar el sueño de los días siguientes.
Dormir mejor durante la semana depende más de la regularidad que de la cantidad total de horas.
Un ritual nocturno estable ayuda a que el cuerpo anticipe el descanso, incluso en días estresantes.
Cuándo empezar a notar cambios
En muchas personas, este hábito mejora:
El tiempo que tarda en conciliar el sueño
La cantidad de despertares nocturnos
La sensación de descanso al despertar
No es una solución mágica, pero sí una de las más rápidas y sostenibles para mejorar el sueño cotidiano.