Se hicieron esperar: regresaron los memes de Julio Iglesias para darle inicio al séptimo mes

Desde 2020 y posiblemente por muchos años más, nos será siempre cómico ver la llegada de los memes que le dan la bienvenida al mes de julio, usando la figura del cantante español Julio Iglesias.

El artista madrileño es la estrella de los memes tanto en Whatsapp como en las redes sociales. Pero, nunca es suficiente y año tras año se conocen nuevas imágenes sobre la vuelta del mes más frio del calendario.

Regresaron los memes de Julio Iglesias para darle inicio al séptimo mes

Este 2023 tardaron más de lo normal y fue recién a mediados de junio que se comenzaron a ver los memes que anuncian que “julio está en camino” o “está a la vuelta de la esquina”.

Twitter se encargó de que todos los internautas tengan una buena cantidad de imágenes de Julio Iglesias para cuando, este sábado, finalmente el séptimo mes llegue.

Que piensa Julio Iglesias de los memes que le hacen

Todos los años las redes sociales si inundan de estos memes, pero no fue hasta hace poco cuando se conoció que un medio español logró consultarle al cantante que piensa sobre la difusión de estas postales a nivel mundial.

En medio de esta tendencia que se ha hecho global, se reflotó una vieja entrevista en donde Julio Iglesias habló con la revista Hola y dijo qué piensa en general sobre estos memes.

“Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos”, dijo el artista, que tiene 79 años. “De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, agregó el que fuera incluso arquero del Real Madrid en su juventud, sobre algunas imágenes que esta fuera de sintonía con lo que se busca trasmitir.

