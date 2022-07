Aseguran que Julio Iglesias sufre graves problemas de salud: “Está en una silla de ruedas”

Julio Iglesias estaría pasando por serios problemas de salud, al tener reducida su movilidad y tener que andar en silla de ruedas, según contó el periodista Jorge Rial. El músico es furor en este mes por la ola de meses con chistes sobre su nombre y la llegada del mes julio.

En Argenzuela, el ciclo que Jorge Rial actualmente conduce por C5N, el conductor reveló que sabe algo que hace que no le causen gracia los memes de Julio Iglesias. “Cada vez que los veo (a los memes) ya no me divierto porque me quedó con la imagen que se encontró otro famoso cantante que fue a visitar a Julio Iglesias a Miami”, soltó.

Julio Iglesias tiene 78 años (Foto: AP)

“Cuando se van acercando a Julio Iglesias ven que no estaba sentado en una silla, sino que estaba en una silla de ruedas”, reveló Rial, con un mensaje que preocupó a los fanáticos.

Al parecer, la falta de movilidad sería el motivo por el cual el músico de 78 años está alejado de los medios. El conductor aseguró que Julio no estaría viviendo un buen momento, ya que él vive de su imagen y desde ya, que no quiere que nadie lo vea así.

Jorge Rial reveló qué le dijo Julio a su esposa con respecto a su problema de salud “‘A mi edad los únicos polvos que yo me echo son los que me pongo abajo del brazo y acá, cuando me baño. Pero nadie me va a sacar el placer visual’“, contó el conductor, que adujo “un problemita de memoria” como el mal que le afectaría.

Juan Alberto Mateyko contó que opina Julio Iglesias de sus memes

El locutor, actor y presentador argentino fue invitado a PH Podemos Hablar (Telefe), donde habló de su relación con los grandes de la música como lo son Luis Miguel y Julio Iglesias. Fue en ese momento que Andy Kusnetzoff aprovechó para preguntarle qué dice el cantante sobre los memes de julio con su cara.

“¿Seguís hablando con Julio?”, preguntó el conductor y Mateyko reveló que sigue en contacto con el artista. Y, ante esa información, Andy le pidió: “Avisale a Julio que este mes sus memes son un furor”.

En ese momento, Juan Alberto contó que Julio Iglesias “se divierte mucho” con los memes que se viralizan en las redes sociales al comenzar el séptimo mes de cada año.

“¿Él sabe de esto?”, preguntó Kusnetzoff y Mateyko respondió: “He hablado con Terry, que es la mano derecha de Julio, y me dijo ‘a él le divierten muchísimo esto y espera a que sea julio en Argentina’”.

Llegó julio (el mes) y, con él, los mejores e infaltables memes de Julio Iglesias. Foto: Twitter.

Los memes de Julio Iglesias. Foto: Twitter.

Este año los memes iniciaron antes de la llegada del mes julio. Foto: Twitter.

Así empezó el mes con más memes. Foto: Twitter.