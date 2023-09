Julio Iglesias cumple 80 años: el mito de las 3.000 amantes, los memes y un regalo que involucra a 450 famosos

Inclina ligeramente la cabeza, fija la mirada en el vacío y pone las manos como si rezara, antes de dejar que el click de la cámara plasme en una fotografía la sonrisa eternamente simétrica y seductora que conquistó multitudes. La imagen que retenemos de Julio Iglesias es eterna y va más allá de cualquier edad.

Por ahí dicen que ese retrato ya no se corresponde con el hombre que este sábado cumple 80 años, pero qué importa. Él enfrentó los rumores maliciosos de que estaría en silla de ruedas y con serios problemas de memoria con un contundente descargo: “Fíjate que estoy tan bien que volveré a los escenarios en tres o cuatro meses”, dijo el ídolo de los 300 millones de discos vendidos en una revista española.

Julio Iglesias junto a su pareja, Miranda Rijnsburger

Sí, 300 millones de discos decíamos. ¿Se puede vender más? Y sumemos más números, como los 80 álbumes editados, los 14 idiomas en los que cantó y repartió hits por el globo, e incluso los más de 50 años de carrera sin altibajos. Cuando se llega al olimpo de la canción no hay enumeración que valga la pena.

Aunque sí hay un número más, que alimenta la voracidad de periodistas y riega con tintas páginas y páginas de su biografía: las 3.000 mujeres con las que estuvo.

Diarios de un seductor

La biografía que escribió Óscar García Blesa, “Julio. La biografía” (Aguilar, 2019), es un catálogo de anécdotas interminable. Algunas incluso marcaron el rumbo de su vida.

Como ésta: En 1970, mientras tintineaban las copas en una fiesta exclusiva del jet set dedicada a él, vio a una mujer de sutilísimos rasgos asiáticos que lo dejó boquiabierto. Era Isabel Preysler, una filipina que estudiaba en Madrid y que se convertiría en la mujer más afortunada de la época, al casarse con el ídolo de Hispanoamérica.

“Isabel Preysler no era ajena a las fans que rodeaban a su marido y los incontables idilios reales o inventados que se le atribuían”, escribió en una nota de El País la periodista Mábel Galaz. “Ella confesó su hartazgo cada vez que llamaba a su marido y una voz femenina respondía. El Daily Mirror publicó que el cantante había confesado haberse acostado con hasta 3.000 mujeres. ‘Es verdad que he disfrutado de la fascinación de vivir intensamente. Pero de eso a que duerma con 3.000 mujeres... Le dije a mi mánager: ‘Ni se te ocurra desmentirlo’. En 1976, el matrimonio tuvo una fuerte discusión. Ahí comenzó el final de su historia. ‘Julio, tú tuviste que pedirme muchas veces que nos casáramos pero yo te voy a decir solo una vez que nos separamos’. Así acabó Isabel Preysler con su matrimonio meses después”, relató.

Julio Iglesias, un seductor nato.

“Resulta abrumador tener que ser siempre el más educado, el más elegante (...) ¿Tuvo gracia el chiste que conté o ríen y me hacen la pelota porque soy Julio Iglesias? (...) ¿Cuando salgo con una mujer, cuando la tengo en los brazos, por hermoso que sea el momento siempre me hago la misma pregunta: ‘¿Viene conmigo por lo que soy o por lo que represento? Eso me hace dudar mucho y sufrir bastante”, transcribía esta nota de El País.

Preysler fue su primer gran amor. Con ella tuvo tres hijos: María Isabel “Chabelí”, Julio José y Enrique Iglesias, quien seguiría los pasos del padre y cuya difícil relación fue seguida por la prensa de todo el mundo. Con su segunda esposa, Miranda Rynsburger, tendría otros cinco: Miguel, Julio, Victoria, Cristina y Guillermo.

El meme más esperado

En el calendario memístico de las redes, todos los usuarios esperan el mes de julio. Así explota un centenar de memes que se repiten incansablemente año tras año, como si el chiste nunca hubiera terminado de gastarse y mereciera reeditarse.

En 2015, cuando recién empezaban estos memes a circular, Julio Iglesias no evitó referirse a ellos en una entrevista: “Los conozco, son simpáticos, y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. ¿Hay gente que me conoce más por el dedo que por mi música? Tengo que hacer más fotos de esas. Si todo sirve para que niños de 15 años me conozcan, encantado de la vida”, dijo entre risas.

Un meme inolvidable.

Claro que el meme se adapta a cada circunstancia. Mientras que en el hemisferio norte están en pleno verano, cuando llega julio en Argentina es común leer que “Julio viene con frío”, con una foto del cantante abrigado hasta las narices.

Una semana de festejos

Desde hace días que los medios del mundo cuentan la seguidilla de celebraciones que anticipan el gran 80° aniversario de vida de Julio Iglesias.

Iglesias negó estar en mal estado de salud al recibir sus 80 años.

Richy Castellanos, amigo y relaciones públicas, viene preparando desde hace seis meses un mega-video que compila los saludos de unas 450 personalidades de todo el mundo. Dura mucho, sí (unas tres horas y media), porque no quiso cortar a nadie. Entre ellos están Susana Giménez, la Infanta de España, los ex presidentes José María Aznar, Felipe González y Mauricio Macri, los cantantes Alejandro Sánz, Juanes, Maluma, y muchos más.