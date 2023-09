El prestigioso director Rodolfo Saglimbeni regresa con dos atractivas propuestas musicales

El director venezolano de trayectoria internacional, Rodolfo Saglimbeni, regresa a Mendoza para dar dos conciertos junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, a realizarse hoy y el viernes 29 a las 20.30 en la Sala Roja de la Nave UNCuyo. En esta oportunidad, el maestro Saglimbeni preparó, junto a la Orquesta, dos propuestas muy diferentes para deleitar al público: la primera (hoy) es un programa clásico integrado por obras de Haydn y Ravel, en tanto que la presentación del próximo viernes está compuesta por obras del compositor mexicano Silvestre Revueltas y del cubano Leo Brower.

Las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com.ar. Su valor es de $1200 general y $1000 para estudiantes, docentes, personal no docente y jubilados/as. También se pueden adquirir en boletería de la Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad) de martes a domingo de 18 a 21.

El programa, dirigido por Rodolfo Saglimbeni e interpretado por la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo.

En diálogo con Los Andes, Rodolfo Saglimbeni recordó sus años de residencia en la provincia y el trabajo realizado junto a la Orquesta, a la vez que relató la emoción del reencuentro con los músicos. “Fueron muchos años de estar acá haciendo temporada. Pero además, yo vine por el 2003 por primera vez, entonces había una relación de conocer gente, realmente eso se hizo más intenso y bueno la vida tiene sus vueltas, los ciclos terminan, entonces ahora regresar, cuando nos vimos dije ‘buenas tardes’ y hasta ahí pude hablar”, contó el director que estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica desde 2015 al 2021. “Dije ‘vamos a tocar y después hablamos’, fue muy emocionante ver la cara de mucha gente, uno recuerda la felicidad artística de compartir con gente tan cercana, como Pepe Loyero que además de colega es un amigo”, continuó.

El maestro venezolano es uno de los directores de orquesta más solicitados en su país y en la región latinoamericana. Estudió música en Venezuela y en la Real Academia de Música de Londres, obtuvo distinciones como el Premio Director de las Américas (Santiago de Chile), el Premio Nacional del Artista (Venezuela) y el título honorario ARAM por la Real Academia de Música de Londres, fue nombrado por el Gobierno de Italia como “Caballero de la Orden de la Estrella de Italia”, entre otros galardones. Además es miembro fundador del núcleo Lara de El Sistema de Orquestas Sinfónicas Juveniles de Venezuela, fue Director Asociado de la Orquesta Sinfónica de Venezuela por seis años, cargo al que renunció en 1993 para dedicarse al desarrollo de otros proyectos en su país.

Sinfónica UN Cuyo Ensayo de la Orquesta Sinfónica de la U.N. Cuyo, junto al director Rodolfo Saglimbeni Rodolfo Saglimbeni director de la Sinfónica de la U.N. Cuyo Foto: José Gutierrez / Los Andes

Ha sido director invitado en orquestas como la de Haydn de Londres, Radio/Televisión de Luxemburgo, además de dirigir sinfónicas nacionales y provinciales en Europa y en América Latina. Su amplia experiencia lo ha llevado a promover importantes eventos en Europa y Latinoamérica para el desarrollo y entrenamiento de orquestas.

En este sentido, Saglimbeni adelantó un trabajo que está realizando en Mendoza en relación a la preparación profesional para músicos. “Estoy dirigiendo un diplomado en Dirección de Orquesta dictado por la UNCuyo, por eso estoy hace dos semanas acá. Si bien no voy a estar viviendo en Mendoza, voy a estar viniendo dos o tres veces al año”, destacó.

En cuanto al programa que forma parte del Ciclo Sinfónico de la temporada de la Orquesta, el primero será Haydn y Ravel en el cual se interpretará la Sinfonía n°90 del compositor austríaco y el ballet “Mi madre la oca” del compositor francés. “Una de estas obras no la pude hacer en la época de pandemia, es una sinfonía extraordinaria, virtuosa, y siendo una orquesta que conozco muy bien, sé que calza a la perfección. Y luego ‘Mi madre la oca’ fue la primera obra que yo dirigí cuando vine a Mendoza, hace muchos años. Es una oportunidad de compartir dos obras hermosas de mutuo calibre y muy exigentes, pero están saliendo muy bien”, recalcó.

El segundo programa será “La noche de los mayas”, que contará con el estreno en Mendoza de esta obra compuesta por el mexicano Silvestre Revueltas. “Este es un giro bastante dinámico, por llamarlo de alguna manera, con música latinoamericana”, y agregó “Es una pieza muy exótica y pintoresca, originalmente creada para acompañar una película que se llama La noche de los mayas y que Silvestre Revueltas compuso con ese fin”.

En este sentido Saglimbeni detalló que esta obra luego sufrió algunos arreglos para poder ser interpretada por una Orquesta Sinfónica, ya que “en general una orquesta tiene cuatro percusionistas, pero esta va a tener doce, tocando instrumentos étnicos, entre ellos una caracola que produce unos sonidos extraordinarios, tambores indios, cascabeles de caracoles y otros instrumentos” que naturalmente no pertenecen a los sonidos clásicos de una orquesta. “Incluso los músicos en un momento improvisan”, remarcó.

Además, el programa del 29 de este mes incluye el Concierto n°5 “de Helsinki” para guitarra y orquesta de Leo Brouwer. “Dos propuestas muy vistosas y contrastantes”, dijo.

Estas presentaciones, además de diferentes y atractivas, muestran la ductilidad de Saglimbeni para adaptarse a la dirección de todo estilo de música. En este sentido, habló acerca de sus gustos personales en cuanto a música y de lo que implica ser director de orquesta en su vida cotidiana: “trabajo mucho con música del siglo XVIII y XIX, pero sobre todo del siglo XX y me he concentrado mucho en la música latinoamericana, pero escucho todo tipo de música que no sea académica porque si la escucho siento que estoy trabajando. Me gustan mucho los boleros y el jazz, aquí en Argentina aprendí a escuchar rock y cada vez me gusta más. Lo único que no escucho es reggaeton porque realmente no puedo”, dijo entre risas a la vez que agregó que mientras está en su casa prefiere escuchar radio hablada.

Ficha

Día: viernes 22 de septiembre

Presentación: Ciclo de la Orquesta SInfónica de la UNCuyo

Lugar: Nave UNCuyo

Hora: 20.30

Programa Sinfónico: Haydn y Ravel (Franz J. Haydn: Sinfonía n°90 en Do mayor

Maurice Ravel: Ballet “Mi madre la oca”)

Día: 29 de septiembre

Presentación: Ciclo de la Orquesta SInfónica de la UNCuyo

Lugar: Nave UNCuyo

Hora: 20.30

Programa Latinoamericano: La noche de los mayas, de Silvestre Revueltas y el Concierto n°5 “de Helsinki” para guitarra y orquesta de Leo Brouwer.

Director invitado: Rodolfo Saglimbeni